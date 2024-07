Cinthia Fernández apuntó contra la exmujer de Roberto Castillo, su nueva pareja, y fue tajante: “Yo tengo un límite”

Escuchar

Tras varios rumores, indirectas en redes sociales y algunas suposiciones, el martes, Cinthia Fernández le confirmó Ángel de Brito en el programa de streaming Bondi lo que ya era un secreto a voces: la relación con su abogado, Roberto Castillo. Según trascendió, el motivo por el cual no blanqueaban el romance era por las presuntas amenazas de la ex del letrado. Sin embargo, ahora la influencer habló sin pelos en la lengua y cuestionó a la exesposa de su pareja.

Ese mismo día en LAM (América TV), Cinthia Fernández reemplazó a Marixa Balli y ocupó el lugar de angelita. Como era de esperarse, mencionó su relación con Castillo. En el programa compartieron un fragmento de la emisión de A la tarde (América TV) donde Cora Debarbieri leyó una serie conversaciones que intercambiaron Castillo y su exmujer, Daniela Vera Fontanala, y también los mensajes que esta le habría mandado a Fernández.

“Te pido disculpas por las llamadas, no sé de qué temas me hablas, pero quiero que se termine este jueguito porque no me hace bien. Te lo encaro de mujer a mujer. Vos también tenés una familia y no está bueno que se invente un romance entre vos y él”, le habría escrito Vera Fontanala a Fernández. “No lo puedo creer, teniendo tantos hombres te viniste a poner de novia con mi amor, el padre de mis hijas. Aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia. Tenemos dos hijas y vos te viniste a poner en nuestro camino”, decía otro de los mensajes.

Cinthia Fernández confirmó su noviazgo con su abogado Roberto Castillo (Foto: Instagram @_robertocastillo__)

De vuelta en el piso de LAM, Cinthia Fernández respondió sin pelos en la lengua y apuntó contra Daniela. “Yo no tengo por qué pelear con ella. Yo no tengo una guerra con ella. No me hago la buena ni nada, yo tengo un límite, que no me lo busquen porque lo van a encontrar”, aseveró la influencer, y en la misma línea expresó: “Pero trato de respetar porque hay criaturas en el medio y también me separé, también sufrí, también entiendo que puedan tener bronca. También es un combo que es jodido para ella porque soy una mujer que está muy expuesta”.

En este sentido, la madre de Charis, Bella y Francesca, insistió en que la relación con Castillo comenzó cuando él ya estaba separado: “A mí lo único que no me gusta, y es lo único que quiero aclarar, es que yo no estoy con un tipo si está ocupado”. En esta misma línea, continuó: “A mí me parece que si un tipo gusta de vos... y bueno separate. Tampoco creo haber sido el motivo. Yo creo que ellos ya venían mal hace un montón de tiempo. Ella siempre estuvo celosa de mí, me enteré estando con Roberto en pareja”.

Roberto Castillo junto a su exmujer Daniela Vera Fontana (Foto: Instagram @_robertocastillo__)

Asimismo, la bailarina aseguró que Castillo no se merece lo que le está sucediendo porque “es súper profesional”. Por último, aclaró que están saliendo “hace un mes y una o dos semanas” y contó cómo comenzó la relación, puesto que, cabe recordar, él es su representante legal y quien la ayudó a resolver los conflictos con su exmarido, Matías Defederico. “Fue en una cena. Me dijo ‘tengo que decirte algo personalmente’ y ahí es como que me vomitó todo. Me dijo ‘conozcámonos’”, relató Fernández. En este sentido, aseguró que a ella también le gustaba y que actualmente “está enamorada” de su nueva pareja.

