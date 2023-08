escuchar

Las producciones basadas en hechos reales se convirtieron en uno de los géneros más aclamados entre los suscriptores de las plataformas de streaming. Así, las docuseries o películas que relatan las investigaciones de un crimen o desentrañan el entramado de un caso suelen consagrar un éxito en Netflix. Una miniserie del gigante arrasó en las críticas al abordar una investigación policial en medio de un magnicidio: de qué se trata.

El asesino improbable aterrizó en Netflix en 2021 y se convirtió en una de las producciones mejor valoradas por la crítica en el gigante de streaming. La miniserie, que constó de tan solo cinco capítulos de entre 45 y 50 minutos cada uno, fue dirigida por Charlotte Brändström y Simon Kaijser y se inspiró en el libro del periodista Thomas Pettersson, El hombre improbable: El hombre de Skandia y el asesinato de Olof Palme. En tanto, el elenco fue conformado por Robert Gustafsson, Peter Viitanen, Eva Melander, Cia Eriksson, Björn Bengtsson, Cilla Thorell, Joel Spira y Magnus Krepper; entre otros.

La serie se estrenó en 2021 y obtuvo un puntaje prácticamente perfecto

El 26 de febrero de 1986 Olof Palme, el primer ministro de Suecia, fue asesinado en el centro de la ciudad de Estocolmo. El político regresaba hacia su casa tras asistir al cine con su pareja, Lisbet Beck Friis. Se trató de un asesinato que causó conmoción en el país y en el mundo, en medio de una investigación policial que señaló a varios sospechosos. Entre ellos figuró Stig Engström, un diseñador gráfico que, entre el ímpetu por aparecer en los medios de comunicación y las contradicciones en su declaración, levantó sospechas sobre su versión.

El asesino improbable fue una de las producciones mejor posicionadas entre las críticas. “Sobria y excelente serie de ficción”, advirtió el diario El País. “Un irresistible thriller a lo Zodiac. Aunque es muy entretenida, no se le puede acusar de tratar la tragedia con ligereza”, señaló The Guardian. “Es muy intrigante ver cómo se desarrolla”, agregó Heaven of Horror.

La atrapante serie de tan solo cuatro capítulos que es ideal para maratonear

Se trata de una serie de origen británico que se estrenó en 2021 se posicionó entre las más vistas del catálogo de Netflix. No me conocen contó con cuatro capítulos llenos de suspenso y misterio, tal como señaló su sinopsis oficial: “Cuando todas las pruebas demuestran su culpabilidad, un hombre juzgado por homicidio usa su alegato final para relatar su historia de amor con una mujer misteriosa”.

No me conocen se estrenó en 2021 y tuvo éxito en Netflix

Samuel Adewunmi y Sophie Wilde protagonizaron esta producción de 50 minutos de duración en cada episodio. Además, la serie se basó en una novela policíaca de 2017 que contó con el mismo nombre, cuyo autor es Imran Mahmood. El resto del elenco fue conformado por los actores Bukky Bakray, Roger Nsengiyumva, Tuwaine Barrett, Yetunde Oduwole y Nicolás Khan.

El catálogo de Netflix se renueva de manera continua y el gigante de streaming incluye frecuentemente nuevas producciones. Pero, últimamente, se observó una tendencia constante al género de true crime, las docuseries que abordan investigaciones policiales o los documentales que relatan los distintos vértices de las pistas.