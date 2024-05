El remordimiento de Melissa Joan Hart vinculado a Britney Spears: “Realmente me siento culpable”

Escuchar

A finales de los noventa, una nueva generación de jóvenes y talentosas estrellas ocupaba los medios. Se trataba de artistas que abocados al cine, el teatro o la televisión, eran la voz de esa camada de adolescentes. Entre los muchos nombres que se destacaron de ese grupo, quizá el de Britney Spears fue uno de los más importantes. La cantante era una de las mujeres más famosas de su generación, y cada nueva pieza que publicaba era número uno en todo el mundo. Por esa época, la actriz Melissa Joan Hart también era muy popular, y entre ambas nació una sincera amistad, aunque en la actualidad a Hart ese recuerdo le supone un motivo de arrepentimiento.

Melissa Joan Hart se hizo muy popular por encarnar a Sabrina, la bruja adolescente en los 90

Hart y Spears se conocieron en la grabación de clip “(You Drive Me) Crazy”, una de las canciones más populares de Britney, cuyo video fue protagonizado por la actriz de Sabrina la bruja adolescente. A partir de ese momento, ellas se hicieron muy cercanas. Y en una nota con Entertainment Tonight, Melissa Joan rememoró sobre ese período: “Britney y yo hacíamos un montón de prensa juntas. Y realmente nos divertíamos mucho en ese momento. Pero yo siempre la veía muy rodeada de gente, y jamás tenía un tiempito para soltarse. Entonces un día le dije, “¿tenés ganas de venir conmigo?”. Yo salía todas las noches a bailar. Me encantaba salir, amaba pasarlo bien, pero también sabía ser responsable al respecto, y entendía cuándo detenerme”.

Britney Spears, en los inicios de su carrera Captura de Tv

Teniendo en cuenta que durante esos años, Britney pasó de ser muy famosa a protagonizar un derrotero de escándalos mediáticos que impactaron de manera negativa en su carrera profesional, Hart no puede evitar sentirse culpable por haber sido quien la invitó una noche a salir. “Ella era menor y todavía muy joven”, aseguró la actriz y agrega: “Y yo le decía que saliéramos, que nos divirtiéramos. Pero la verdad es que sí, realmente me siento culpable al respecto incluso hasta el día de hoy, porque debería haberla aconsejado mejor, siendo una suerte de hermana mayor suya”.

Poco tiempo después, entre ambas no continuó esa amistad, y las dos tomaron caminos separados. “La vi hace unos años en Las Vegas. Ella estaba haciendo sus shows, solo nos saludamos fugazmente detrás del escenario, y eso fue todo”.

Un confuso episodio

Britney Spears y un día a pura tensión: un pie lastimado, versiones sobre violencia de género, acusaciones hacia su madre y mensajes que alarmaron a sus fans instagram.com/britneyspears

A comienzos de mayo, Spears protagonizó una situación que generó preocupación entre sus fans. En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de mensajes con los que logró alarmar a sus seguidores. En el primero se ve su pie, luego de que supuestamente sufriera una caída en el hotel Chateau Marmont en Los Ángeles, California. “Anoche, realmente me torcí el tobillo como una idiota, solo para mostrar un truco. Como una maldita idiota intenté dar un salto en la sala del Chateau y me caí, me avergoncé, y eso es todo”, aseguró.

A esa altura, las noticias habían corrido como reguero de pólvora y aseguraban que Britney se había peleado en el hotel con su novio, Paul Richard Soliz, y que llamaron a la ambulancia. “Ella ya está en su casa y a salvo”, aseguraban. Los distintos artículos acompañaban la historia con imágenes tomadas por los paparazzi de la cantante de “Toxic” siendo trasladada en silla de ruedas. Fue Page Six quien confirmó que los paramédicos fueron llamados a su habitación de hotel el jueves alrededor de la 1 de la madrugada, después de recibir una llamada sobre una mujer herida. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles también confirmó que recibieron una llamada alertando sobre la misma situación.

Sin embargo, la princesa del pop negó rotundamente que haya existido una pelea. “La noticia es falsa... Me torcí el tobillo anoche y los paramédicos se presentaron en mi puerta ilegalmente. Nunca entraron a mi habitación, pero me sentí completamente acosada”, apuntó. Luego, en un clip que compartió en sus redes, amplió su propia versión de los hechos y agregó. “Los paramédicos vinieron a mi puerta de inmediato. Por supuesto, eso provocó un gran escándalo que era innecesario porque todo lo que necesitaba era hielo. En realidad, el tobillo no está muy bien, pero son cosas que suceden”.

