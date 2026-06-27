La justicia intimó a Mauro Icardi a saldar la deuda de la cuota alimentaria de las hijas que tiene con Wanda Nara

Una vez más, Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Luego de que Wanda Nara asegurara que a su exmarido “nunca le gustó Turquía, ni el equipo, ni la liga, ni los turcos” y que fuera visto muy cerca de Ekaterina Milena Ojeda en un boliche al que asistió con su novia, María Eugenia “la China” Suárez, volvió a sufrir un nuevo revés. De acuerdo a la información que dio Ángel de Brito, la justicia estableció que el futbolista debe saldar su deuda de la cuota alimentaria.

“La Cámara declaró desiertos todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas”, reveló De Brito el viernes 26 de junio a través de su cuenta de X. Dijo que debe abonar “30 mil dólares por mes más intereses (18 meses), más costas (los servicios de Ana Rosenfeld)”. Por último, indicó que “queda pendiente” la prohibición de salir del país.

Según informó Ángel de Brito, la justicia determinó que Icardi debe pagar el total de la deuda alimentaria que acumula (Foto: X @AngeldebritoOk)

Por su parte, Yanina Latorre agregó mediante sus historias de Instagram que la cámara “denegó a Mauro lo que pidió” y que “tiene que pagar la deuda -lo correspondiente a la cuota alimentaria más los honorarios de la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfled- y después discutir”. Asimismo, agregó que “siguen vigentes los alimentos provisorios y no bajan la deuda”.

En cuanto al tema de la salida del país, que aún no fue resuelto, la conductora contó que Mauro Icardi quiere irse a Miami con la China Suárez, pero su exesposa se habría opuesto a esto. “Wanda no autoriza la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él. Igual están esperando la resolución del juez. También están esperando la resolución del juez del pedido de Wanda que le impida salir del país por deudor alimentario. Pero me parece que esa resolución sale a favor de Mauro”, indicó.

Yanina Latorre dijo que Mauro Icardi quiere irse a Miami con la China Suárez y que Wanda Nara no autorizaría que las niñas viajen con ellos (Foto: Instagram @yanilatorre)

Justamente esta semana, en una conversación telefónica con Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda (América TV), Wanda Nara sostuvo que si Icardi pagara la cuota alimentaria del primero al cinco de cada mes, “no habría ningún problema legal” y que consideraba que estaba “mal” aconsejado por sus abogadas: “Si ahora se habla de un valor exorbitante, es porque él está acumulando un barco de multas porque no paga. Ningún abogado quiere defender a un padre que no paga alimentos”.

“No es una persona que no tenga dinero, los dos tenemos”, enfatizó Nara, haciendo alusión a que su ex muestra en sus redes sociales “la vida superlujosa” que lleva, lo cual no condice con las deudas que acumula. “Me rompo el alma trabajando y nunca les va a faltar nada a mis hijos. Pero es su derecho como padre. Por ser Mauro Icardi, no se lo puede castigar con otra vara porque las únicas perjudicadas acá son las nenas”, sentenció.