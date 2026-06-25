El descargo de Ekaterina, la joven vinculada a Mauro Icardi y agredida por la China Suárez

El escándalo en el exclusivo boliche de Costanera Norte que involucra a la China Suárez no deja de sumar capítulos. Esta vez, el foco está sobre Ekaterina Milena Ojeda, quien fue señalada por su cercanía con Mauro Icardi en la noche en la que el futbolista habría intentado besarla, lo que habría desatado la peor reacción de la actriz. Tras las repercusiones, la joven de 22 años decidió romper el silencio.

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron foto de su salida en las redes (Foto: Instagram @mauroicardi)

En diálogo con Intrusos (América TV), Ekaterina intentó retratar el minuto a minuto de la velada. Según explicó, la salida al local bailable junto a sus amigas nació como un plan espontáneo y sin ninguna intención de cruzarse con celebridades. “Voy siempre, ahí nos invitaron los amigos y él estaba solo, después llegó ella”, relató sobre el inicio de la velada, al mismo tiempo en el que detalló que el encuentro clave se produjo en el exclusivo sector VIP del lugar.

Eka, la joven de 22 años que habría desatado la furia de la China Suárez (Foto: Captura TV)

Al ser consultada sobre el ida y vuelta que mantuvo con el delantero del Galatasaray, optó por restarle importancia al asunto y definir el acercamiento como algo casual. “Sí, no, normal. Charla de boliche, que sé yo”, manifestó.

Sin embargo, la atmósfera cambió radicalmente cuando el movilero le preguntó de forma directa si el jugador había intentado besarla y si esa acción había desatado el fuerte cruce con la ex Casi Ángeles. En ese instante, la entrevistada decidió poner un freno: “No, no puedo contar más”. A pesar de su reticencia a profundizar en los detalles, no pudo evitar asentir cuando el periodista indagó sobre si el enojo de Suárez se debió a lo que observó en el lugar. “Y supongo que sí. Supongo que sí, estaba enojada”, admitió.

Pero eso no fue todo. Luego, contó en detalle el beso fallido y dejó en claro que le puso límites al deportista: “No lo dejé, no lo dejé”. Asimismo, confirmó que el futbolista no llegó a concretar el acercamiento ni le pidió su número de teléfono, aunque reconoció que la miró durante un buen rato. “Lo retaron, ¿no?”, añadió de forma irónica.

La China Suárez se habría peleado con una mujer en un boliche por Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

En cuanto a la actitud de la actriz, Ojeda aseguró que se vivió un clima tenso. “Sí, se enojó, se enojó” expresó y agregó: “Quizás con él, no sé si conmigo”. Ante este panorama, y en concordancia con los datos aportados por los panelistas, el grupo de amigas prefirió retirarse de inmediato del establecimiento “por las dudas“, según sus propias palabras.

Por último, la joven fue tajante al desmentir cualquier tipo de fanatismo por el delantero. “Lo único de lo que yo no soy fan. Se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que en Turquía por todo el quilombo”, cerró.

Cabe destacar que todo ocurrió en medio de la estadía de Mauro Icardi en la Argentina, quien aprovechó un receso en su exigente agenda deportiva para viajar al país y reencontrarse con Francesca e Isabella, fruto de su matrimonio con Wanda Nara. En un momento donde los rumores sobre su futuro profesional y los detalles de su millonario contrato con el Galatasaray de Turquía están bajo la lupa mediática, el delantero quedó envuelto en una nueva polémica.