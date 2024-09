La llamativa explicación de Gonzalo Valenzuela al ser multado por manejar borracho en Chile

Escuchar

Una vez más, Gonzalo Valenzuela volvió a estar en el centro de la polémica. A un mes de que denunciara que lo drogaron y le robaron dinero de su cuenta cuando salía de un bar, ahora protagonizó un nuevo escándalo en Chile: manejó alcoholizado, lo demoró la Policía y recibió una multa.

El actor chileno vivió grandes momentos este año. En abril se casó con la modelo chilena, Kika Silva, en una íntima ceremonia que se realizó en la casa de él, ubicada en el pueblo de Maitencillo. Sin embargo, en estas últimas semanas las cosas fueron un tanto complejas. Tras la mala situación que vivió a principios de agosto a la salida de un bar, ahora tuvo una cuestionable actitud en la vía pública.

Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se casaron en abril en Chile

Hace unos días, el actor circulaba por la localidad chilena de Lo Barnechea cuando la Policía lo frenó para realizarle un control de alcoholemia. Este arrojó un resultado positivo, por lo que lo multaron. En diálogo con el medio Las últimas noticias, Valenzuela explicó: “Fui a jugar pádel porque estoy preparando una película que requiere que el personaje juegue pádel. Estaba a dos cuadras de mi casa, fui en auto”.

“Cuando terminamos el partido, el equipo perdedor tenía que ponerse con algún bebestible (una bebida, normalmente alcohólica). Cuando llegamos a la mesa ya estaba servido un chop (de cerveza)”, dijo e indicó que luego de tomarse la bebida, cada uno se dirigió a su casa.

Valenzuela contó que tras jugar al pádel fue a tomar una cerveza y luego tuvo que pasar un control de alcoholemia (Foto: Instagram @gonzalovalenzuelaoficial)

“Yo tomé el auto, salí de lugar y a la vuelta, casi a la salida, estaban los Carabineros, controlando”, explicó. A su vez, reparó en el trabajo de las fuerzas policiales chilenas y afirmó que “está bien que controlen”. Cuando un oficial le preguntó si bebió, él le dijo que tomó una cerveza: “Me hizo el alcohotest y tenía 0,4 gramos; que es poco, pero en la tolerancia cero igual me gané una multa”.

A raíz de lo sucedido, Valenzuela reflexionó sobre sus acciones y dijo: “Asumo mi error, lo lamento, cometí el error de tomarme un chop después de jugar pádel e irme manejando a la casa que está al lado. Debería haber ido caminando nomás. Así que recomiendo que se tomen el schop en la casa nomás”.

Para cerrar, y a raíz de este episodio y el que vivió hace un mes, aconsejó: “Cuando vayan, en este caso a jugar pádel, tómense una agüita o si se toman un chop se van en taxi, pero ojo que los taxis te pueden drogar”.

Semanas atrás, Valenzuela denunció que lo drogaron y robaron a la salida de un bar Instagram: @gonzalovalenzuela

Cabe rememorar que hace un mes, Gonzalo Valenzuela contó en diálogo con el noticiero T13 que estuvo en un bar del barrio Vitacura, en Santiago, y le pidió a la gente del lugar si podía ayudarlo a pedir un auto para irse a su casa, puesto que no tenía teléfono celular. Según relató, cuando se subió al vehículo, el conductor le preguntó por qué lloraba y le ofreció agua y mucho antes de llegar a su casa le pidió que ya le pagara el viaje. El actor consideró que lo drogaron antes de subirse al vehículo y lo que bebió lo dejó completamente confundido.

“Me pidió la tarjeta de crédito y tuve que poner la clave, pero no funcionaba. Él me dijo ‘préstamela que yo la meto por abajo’, y ahí me hizo el cambio con otra tarjeta y cachó la clave. Como no funcionaba yo le dije ‘paro acá que hay un cajero automático’, me bajé y cuando me bajo, el auto se fue”, rememoró. En ese momento se dio cuenta de que la tarjeta que tenía no era la suya. Al día siguiente se dio cuenta de que le robaron de la cuenta 400.000 pesos chilenos, alrededor de 420 dólares. “No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando a casa. No me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca”, sentenció.

LA NACION