La fuerte denuncia de Gonzalo Valenzuela tras sufrir un violento robo en Santiago de Chile

Escuchar

Hace pocos meses, el actor chileno Gonzalo Valenzuela fue noticia por un motivo de esos que ameritan un festejo. Después de año de relación, se casó con la modelo chilena Kika Silva. Para la ocasión, realizaron una íntima ceremonia en la casa del actor, ubicada en el pueblo de Maitencillo, en la región de Valparaíso. Este fin de semana, el actor de Botineras, Un año para recordar y Planners volvió a ser noticia. Pero esta vez por un robo en Santiago de Chile, la ciudad en donde nació y que está viviendo una crisis en materia de seguridad.

En una nota realizada por un medio trasandino, Valenzuela aseguró que fue asaltado por un taxista que le robó la tarjeta de crédito y 400.000 pesos chilenos. Según contó al noticiero T13, fue a pasar con amigos y su esposa un momento de distensión a un bar del barrio Vitacura, en Santiago, zona en donde hay varios locales de ese tipo. En base a su relato, narró que Kika Silva, su esposa, se retiró unos minutos antes del lugar para visitar a un primo. Sin querer, se llevó su teléfono celular. Del hecho se dio cuenta recién cuando quiso llamar a un auto de una aplicación para que lo llevara a su casa. Fue así que la gente del bar le ofreció ayuda y fueron ellos los que llamaron a un auto para que lo trasladara.

“A los dos minutos me preguntó por qué estaba llorando, o una cosa así y me ofreció agua”, contó el actor su experiencia durante el viaje. Mucho antes de llegar a su casa, el chofer le pidió que le pagara el monto durante el mismo viaje. Según cree, lo habían drogado ya antes de subirse al auto y que el agua que tomó en el trayecto terminó de borrar su memoria dejándolo sumamente confundido.

“Me pidió la tarjeta de crédito y tuve que poner la clave, pero no funcionaba. Él me dijo: ‘A ver, préstamela que yo la meto por abajo’, y ahí me hizo el cambio con otra tarjeta y cachó la clave. Como no funcionaba yo le dije: ‘paro acá que hay un cajero automático’, me bajé y cuando me bajo, el auto se va”, narró todavía conmovido por lo vivido.

Ahí fue cuando se dio cuenta que tenía en sus manos una tarjeta de crédito que no era la suya. Llegó a su casa sin saber exactamente cómo lo hizo a raíz del estado de confusión en el que se encontraba. Al día siguiente, el actor se dio cuenta que le habían extraído 400.000 pesos chilenos (alrededor de 420 dólares) de su tarjeta.

“No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando a casa: No me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca”, relató. Según el informe del noticiero chileno, días antes varias personas habían denunciado a las autoridades robos bajo la misma modalidad delictiva. De hecho, otros medios vienen haciéndose eco de denuncias de víctimas cuyos relatos coinciden con lo narrado por el actor.

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva en el día de su casamiento, meses atrás

Al parecer, ya se estarían implementando medidas para evitar este tipo de delitos en un país en el cual, durante el primer semestre de este año, se produjeron más robos con violencia desde 2017. “Los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir en seguridad y en paz y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos”, sostuvo el presidente chileno Gabriel Boric hace unas semanas cuando debió suspender su viaje a París para la inauguración de los Juegos Olímpicos para anunciar una serie de acciones para contener los robos.

Hecha pública la denuncia de Gonzalo Valenzuela, el local emitió un comunicado en el que anunció medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Pero aclaró: “No podemos hacernos cargo de un problema de seguridad en la vía pública, esto es facultad de la Municipalidad y de Carabineros”.

Gonzalo Valenzuela en Planners, la serie que protagonizó Celeste Cid Star +

“Cuídense mucho y, la verdad, ojalá se pueda encontrar a esta gente que es tan peligrosa. ¡Basta!”, concluyó la entrevista el actor y padre de Anka, fruto de su relación con la actriz chilena María Gracia Omegna, haciéndose eco de la hola de inseguridad que atraviesa el país vecino.

LA NACION

Temas Gonzalo Valenzuela