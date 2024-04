La fuerte acusación que involucra a Gonzalo Valenzuela y Benjamín Vicuña: “Les estaban siendo infieles”

Escuchar

Aunque se supo muy poco de él tras su separación de Juana Viale, Gonzalo Valenzuela cobró relevancia en los últimos días luego de que una periodista chilena lo denunciara por presunto abuso sexual. Como si esto fuera poco, salió a la luz un dato que no solo lo perjudica a él, sino también a Benjamín Vicuña.

En diálogo con Intrusos (América TV), Karla Rocha, la mujer que denunció a ‘Manguera’, contó este jueves detalles de lo sucedido y, en medio de su relato, Josefina Pouso interrumpió para brindar datos desconocidos del actor chileno y de su compatriota, amigo y colega, Vicuña.

“Yo lo vi a Valenzuela y a Vicuña, a los dos en el Faena cuando estaban en pareja, y les estaban siendo infieles a sus mujeres”, lanzó la panelista y agregó: “Después salían a decir que les inventábamos romances. Yo te vi, amigo”.

Josefina Pouso sorprendió con un dato desconocido de Valenzuela y Vicuña (Foto: captura TV)

Mirando a cámara, la expareja de Jorge Rial sostuvo: “Yo sé con quién estuviste (Gonzalo). Él dice que en la Argentina le inventaron romances, cosas. Y no estoy diciendo que, porque en la Argentina haya sido infiel, en Chile haya cometido un ilícito. No estoy diciendo que una cosa lleva a la otra. Pero si vos vas a justificarte de esta denuncia que estás teniendo en Chile diciendo que cuando estabas en Argentina te inventaban historias con mujeres, me parece que le estás pifiando”.

Para cerrar, Pouso sentenció: “Acá nadie te inventó nada. Te vimos. Tengo nombres y apellidos, amigas que estuvieron con él”.

Cabe recordar que la polémica que involucra al actor comenzó cuando la denunciante afirmó días atrás, en diálogo con América Noticias, que Valenzuela le había tocado sus partes íntimas sin su consentimiento durante una fiesta en Chile, hace poco más de un año.

Karla Rocha, la periodista chilena que acusa por presunto abuso sexual a Gonzalo Valenzuela (Foto: Instagram/@karla_rocha_haardt)

Sin embargo, ya había brindado detalles de aquel supuesto hecho en octubre del año pasado, con un video en su cuenta de Instagram. “Yo llegué a una fiesta y me lo estaba pasando bien. Adentro había una mesa de póker con billetes arriba y me invitan a participar. Yo me siento y al lado mío estaba el actor Gonzalo Valenzuela. Cuando salgo para irme a mi casa, él me sigue y me dice que me fuera con él; le digo que no y ahí es cuando él, en plena calle, me agarra de abajo para arriba con todo la vagina”, dijo en aquel entonces.

Qué dijo Gonzalo Valenzuela tras la denuncia por abuso sexual

A través de una entrevista concedida a la revista Velvet, el intérprete rompió el silencio y se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra.

La tapa de Velvet, revista en la que Gonzalo Valenzuela rompió el silencio (Foto captura: Instagram/@revista_velvet)

“Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia. Es un tema que no toco porque me parece súper delicado. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie”, manifestó el actor, quien a finales del año pasado contrajo matrimonio en secreto con la modelo Kika Silva en Las Vegas.

“En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca había visto en mi vida. Todo calumnias. Y van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles”, aseguró.