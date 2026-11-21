Muchas son las personas que postergan sentarse frente al televisor para disfrutar una serie por falta de tiempo o quizás tardan meses en terminarla. Para estos, Netflix agregó una producción de cuatro episodios que no solo revoluciona por su trama, sino también por tratarse de un caso real que conmocionó a Polonia.

La ley de las bestias se refiere a la normativa que impulsó el gobierno polaco para retener en centros cerrados a criminales considerados altamente peligrosos incluso después de haber cumplido su condena (Foto: Netflix)

Dirigida por Kasper Bajon y producida por Edyta Krajewska a través de la productora Entrego, La ley de las bestias es una ficción dramática y de suspenso policial que reconstruye uno de los episodios judiciales y sociales más controvertidos de la historia reciente del país de Europa oriental.

La historia se desarrolla en dos líneas temporales separadas por un cuarto de siglo: 1988 y 2014. En la primera etapa, la comandante Anna Bersz encabeza la investigación por el brutal asesinato de cuatro niños en la ciudad de Piotrków Trybunalski, un crimen atribuido a Mariusz Trynkiewicz. Para determinar si el acusado es imputable, la policía convoca a Agnieszka Grabska, una joven psiquiatra y amiga cercana de Anna, cuya evaluación marca el destino del caso y quiebra para siempre el vínculo de ambas.

La ley de las bestias, la miniserie polaca basada en un caso real (Foto: Netflix)

25 años después, la trama salta a 2014, cuando el condenado está a punto de cumplir su sentencia y recuperar la libertad tras haber evitado la pena de muerte gracias a una amnistía de 1989. Ante la conmoción social y el temor de que vuelva a atacar, el gobierno polaco impulsa una normativa excepcional —conocida mediáticamente como la “ley de las bestias”— para retener en centros cerrados a criminales considerados altamente peligrosos incluso después de haber cumplido su condena.

Con un ritmo tenso y un enfoque más psicológico, la miniserie atrapa en apenas cuatro capítulos al cruzar el suspenso policial con un incómodo dilema moral y jurídico: hasta dónde puede llegar el Estado para proteger a la sociedad sin vulnerar las garantías del sistema penal.

La ley de las bestias es una ficción dramática y de suspenso policial que reconstruye uno de los episodios judiciales y sociales más controvertidos de la historia reciente de Polonia (Foto: Netflix)

“La historia comienza tras el brutal asesinato de cuatro niños en Polonia. El caso sitúa a la comandante e investigadora principal Anna Berz y a la psiquiatra Agnieszka Grabska ante la misión de evaluar la salud mental del principal sospechoso, Mariusz Trynkiewicz. Bajo presión, ambas toman una decisión profesional que marcará y fracturará su relación”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play.

Si te gustó La ley de las bestias, tres thrillers polacos con el mismo tono oscuro

1. El pantano (2018)

A principios de los 80, una prostituta y el líder de una asociación juvenil son asesinados en un pequeño pueblo polaco. Dos periodistas no se fían de la investigación policial y deciden indagar por su cuenta. Duración: tres temporadas. Ver El pantano.

El Pantano, tráiler

2. Bosque adentro (2020)

En Varsovia, las esperanzas de un fiscal aumentan después de que se encuentra un cuerpo y se vincula a la desaparición de su hermana 25 años antes. Duración: seis episodios. Ver Bosque adentro.

Bosque adentro, tráiler

3. Los colores del mal: Rojo (2024)

Una mujer joven que trabaja en un club nocturno aparece muerta en la playa y su madre se adentra en los oscuros secretos del club para averiguar lo que pasó en realidad. Duración: 1 h 52 min. Ver Los colores del mal: Rojo.