La mordaz crítica de la traductora de “La Odisea” en la que se basó la película de Nolan

La última película de Christopher Nolan, La Odisea, puede haber recibido críticas entusiastas y ser un éxito rotundo en taquilla, pero hay una persona que definitivamente no está contenta.

Emily Wilson, la académica cuya traducción de “La Odisea” de Homero en 2017 fue citada por el director como una influencia en su adaptación del poema, escribió una mordaz crítica de la película.

En un artículo publicado en la revista London Review of Books, Wilson afirmó que le “daría vergüenza haber escrito cualquier parte de ese guion”, y describió la estructura narrativa de la película como “artificial”.

"La Odisea" es la nueva película de Christopher Nolan luego de "Oppenheimer", ganadora del Oscar a mejor film

“El guion es pésimo”, dijo. “Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible”, agregó.

“Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética”, escribió Wilson, al tiempo que reconoció que la obra de Nolan había despertado un renovado interés por el clásico de Homero.

“El estreno de ‘La Odisea’ sigue siendo un acontecimiento que celebrar”, señaló Wilson. “Esta epopeya está atrayendo de nuevo al público a los cines (...) Las traducciones de ‘La Odisea’, incluida la mía, se están vendiendo como pan caliente y quizás la película convenza a algunos administradores universitarios de no recortar sus departamentos de literatura, lengua e historia”.

Nolan “está haciendo todo lo posible para que el público en general vuelva a leer, y se lo agradezco”. A pesar de los elogios, la traductora quedó bastante decepcionada por esta versión del clásico épico.

“Tenía la esperanza de que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos pudiera impulsarlo a nuevas costas creativas y permitirle crear personajes más creíbles pero presenta su habitual combinación de grandiosidad y superficialidad”.

Lupita Nyong'o interpreta a Helena de Troya en "La Odisea" de Christopher Nolan

Y añadió: “La visión de la película es demasiado confusa y sus personajes están poco desarrollados para ofrecer lo que apenas insinúa en cuanto a grandes ideas, aunque logra transmitir muy bien las grandes explosiones y los gigantes colosales”.

Wilson añadió que sus hijos adolescentes “lo pasaron muy bien” viendo esta superproducción en el cine. “Es un espectáculo audiovisual para toda la familia, como un elaborado espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, prácticamente con el mismo nivel de narrativa y profundidad emocional”, aseguró.

“Hay más personajes femeninos que en la mayoría de las películas de Nolan, gracias al material original. Pero ninguna de ellas tiene mucho que decir, a diferencia de las caracterizaciones del poema”.

Durante la gira de prensa de la película, Nolan declaró a la revista Empire que utilizó la primera frase de la traducción de Wilson (“Háblame de un hombre complicado”) como guía para su Odiseo, interpretado por Matt Damon.

El entusiasmo de la crítica

A diferencia de la versión de Wilson, la última adaptación recibió críticas entusiastas por parte de los críticos de cine. Es la primera película del director desde “Oppenheimer” (2023) ganadora del premio Oscar a la mejor película.

El diario británico The Telegraph declaró La Odisea como la “película del año”, mientras que Metro añadió que “cambiará el cine para siempre”.

Anne Hathaway interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo, y madre de su hijo Telémaco (Tom Holland)

El Times de Londres la describió como “una obra maestra en todos los sentidos”, y el Standard la elogió como una “obra cinematográfica colosal”.

La película “La Odisea”, estrenada a mediados de julio, está protagonizada por Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron y Lupita Nyong’o.

El filme narra la larga y peligrosa travesía de Odiseo (Damon), el rey griego de Ítaca, en su viaje de regreso a casa desde la Guerra de Troya para rescatar a su esposa y a su hijo (interpretados respectivamente por Hathaway y Holland).

Por Emma Sunders