La muerte de Ernestina Pais: José María Muscari y Romina Gaetani la recordaron en el velatorio

El director de teatro José María Muscari recordó a la conductora Ernestina Pais en su velatorio.

“No hay mucho para decir, solo se puede acompañar. Trato de recordar a Ernestina con la alegría que ella tenía. Los que la conocíamos no podemos reaccionar. Sus últimos meses en el escenario fueron de mucha felicidad, estaba en un gran momento personal, ella hizo pública su lucha y su recuperación. Tratemos de recordarla como una persona súper luminosa y feliz", señaló Muscari, que dirige la obra que estaba protagonizando Pais, El divorcio del año.

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