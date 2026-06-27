La sentida despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais: “Fuimos amigos, novios y compañeros”

Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en San Isidro. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que la periodista manejaba su auto modelo Honda City negro cuando quiso pasar el cruce ferroviario, ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja y fue atropellada por una unidad, siendo la única víctima fatal del siniestro. La triste noticia no tardó en hacerse eco y rápidamente amigos y colegas del medio compartieron sentidos mensajes de despedida. Sin duda, uno de los más emotivos fue el de Gastón Pauls, con quien tuvo un entrañable vínculo.

“Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más”, escribió Gastón Pauls en su cuenta de Instagram. “Club 69. Mercury Rev. Tu casa a medio hacer. Tu perro Rolando llamándome por mi nombre. Risas en mi casa de Warnes. El Obras y el Dorrego. Melero y ‘Nena Mía’ escuchada infinitas veces. Osvaldo. Silvina. Milión. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu foto de Charly”, siguió.

El viernes 26 de junio Ernestina Pais cruzó con su auto un paso a nivel que tenía la barrera baja y fue atropellada por un tren (Foto: Instagram @gastonpauls22)

“Seguíamos riendo… hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. El estreno de Star Wars. La charla en el Cemic y, contra todo pronóstico, más risas. La anécdota del remisero. La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos. La externación. Tu primera salida, juntos yendo a ver a Posca. Risas y más risas. Tu peli. Tu historia. Tus viejos”, continuó el actor a modo de exponer algunos de los momentos que marcaron su relación, desde cómo los unió la música hasta las charlas más reveladoras que supieron tener.

La sentida despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais (Foto: Instagram @gastonpauls22)

“Llantos compartidos. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo. Nuestro proyecto. Acá seguirás siempre, Erdne. Con Nico seguiremos llamándote así, Erdne, con la ‘r’ bien marcada. Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje ayer. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje, amada Erdne”, sentenció.

Sus sentidas palabras estuvieron acompañadas por varias fotos de ambos, así como también capturas de chats de WhatsApp que evidenciaron sus conversaciones. “Los artistas incomodan. ¡Me lees la mente! Me emociona la idea de que trabajemos en esto", le escribió ella. Aunque no se pudo ver la fecha, su mensaje fue en respuesta a un audio que le envió él, aparentemente de un proyecto que iban a realizar juntos.

El actor compartió capturas de conversaciones que tuvo con la periodista (Foto: Instagram @gastonpauls22)

Los mensajes que intercambiaron Pauls y Pais (Foto: Instagram @gastonpauls22)

“Yo los amo y agradezco que estés alerta. Te quiero cerca, los quiero cerca siempre”, le escribió ella en otro mensaje. También se pudo leer cuando organizaban para encontrarse en el bar de la periodista y cuando ella evidenció que en su casa estaban viendo Barra brava, la serie de Prime Video protagonizada por Gastón Pauls y Matías Mayer.

El actor contó que con Pais fueron novios y amigos (Foto: Instagram @gastonpauls22)

La última imagen, en tanto, fue de las palabras que intercambiaron el 12 de marzo de 2025. “Te amo siempre”, le dijo él y ella le respondió: “Yo más”.