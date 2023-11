escuchar

En los últimos días, las redes sociales se hicieron eco de una presunta fiesta que habría organizado la selección argentina después del partido contra Uruguay. Todo comenzó cuando una modelo reveló que fue convocada para participar de dicho evento en el que se buscaban “modelos finas y elegantes”. Esto destapó la olla y varias mujeres que también habrían sido invitadas empezaron a revelar presuntas infidelidades de los campeones del mundo. En medio del escándalo quien rompió el silencio fue Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, quien apuntó fuertemente contra “las chicas que buscan fama”.

La polémica comenzó cuando la influencer Carmela Castro Ruiz mostró en Instagram el mensaje que recibió para asistir a una fiesta que se realizaría después del partido de la Argentina y Uruguay, que se disputó el jueves 16 de noviembre en la Bombonera. “Argentina Evento: Post partido selección. Necesito models finas y elegantes de Buenos Aires, Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500″, se pudo leer en el mensaje que le llegó vía WhatsApp. Ella reveló que no asistió porque para ingresar les sacaban el celular para que no pudieran grabar nada de lo que sucedía adentro.

Una modelo reveló que fue invitada a una fiesta de la selección argentina (Foto: Instagram)

Asimismo, contó que otras colegas le comentaron que también recibieron el mensaje. Esto destapó una olla e hizo que en las redes sociales se hiciera mención a la fiesta en cuestión y, mujeres que presuntamente habrían asistido, aseguraron que vieron a varios futbolistas siéndole infieles a sus parejas. Uno de los más comprometidos fue Paulo Dybala, quien presuntamente le habría sido infiel a Oriana Sabatini. Esto generó un revuelo entre los usuarios de X (antes Twitter), puesto que la pareja acaba de comprometerse en la Fontana di Trevi.

En medio de la turbulencia, y de las supuestas internas de “La Scaloneta”, Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, quien además es íntima amiga de Jorgelina Cardoso y Oriana Sabatini, se pronunció por primera vez sobre el tema y dejó las cosas en claro.

Mariana Brey contó este jueves en Socios del espectáculo (eltrece) que se comunicó con Camila Galante y leyó al aire la respuesta que recibió de ella sobre los rumores de infidelidades en la presunta fiesta de la selección. “Te digo la verdad, me parece muy bizarro todo. Estas chicas buscan fama y acá no la voy a encontrar”, aseveró la empresaria de cosméticos.

En esta misma línea agregó: “Yo confío en mi marido. Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer”. Paralelamente, apuntó contras las mujeres que se pronunciaron en las redes sobre las supuestas infidelidades: “Esta gente solo quiere arruinar familias, arruinar la imagen de gente, porque aparentemente les sirve para subir un escalón a la fama. Y yo no me voy a enganchar”.

“No tengo mucho más para decir; soy una mina tranquila que no va a armar ningún tipo de qui***bo, ni se mete en ese tipo de cosas. Cuido a mi familia y si tengo que salir a defender a Leandro lo voy a hacer, pero todo esto que está pasando es muy bizarro y yo no me engancho”, sentenció Camila Galante.

Por otra parte, también comentaron sobre una conversación que se viralizó entre una usuaria de Instagram y Jorgelina Cardoso. La primera le escribió para comentarle sobre los rumores que advertían que Di María le habría sido infiel en la supuesta fiesta y para su respuesta, recibió una respuesta. “Jajaja sí, era su permitido”, le contestó Cardoso junto al emoji de una carita llorando de risa.

Sorprendida, la joven le preguntó si se encontraba bien ante la noticia y Jorgelina le dijo: “Me imagino. Gracias por preocuparte, no sé qué hubiera sido de mi vida sin enterarme esto”. No obstante, todo se trató de un irónico comentario.

Este jueves en Mañanísima (eltrece), Estefanía Berardi aseguró que se comunicó con Jorgelina para preguntarle por los mensajes que se viralizaron y reveló en vivo la respuesta que recibió. “Si es real, soy yo la que respondió ese chat, tomándoles el pelo a todas las niñas que están aburridas”, fueron las palabras de Cardoso.