escuchar

Tras más de cinco años de amor, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan. La pareja está instalada en Italia y realizó el feliz anuncio el pasado 31 de octubre, al compartir una imagen donde la cantante posa con un gran anillo de compromiso. Acto seguido, se difundió el video del momento en el que el futbolista le hizo la propuesta en la Fontana di Trevi. Y ahora, el deportista cordobés reveló el detrás de escena de la gran sorpresa que preparó para su novia y recordó cómo, pese a que le envió algunas indirectas, ella no las entendió.

Desde hace un tiempo, en diversas entrevistas, Oriana Sabatini expresó su gran deseo de casarse, pero destacaba que no era un sentimiento compartido con su novio, por lo que quizás el plan de boda no sucedería. Sin embargo, Paulo la sorprendió. Rodeados de amigos y luego de una cena en Roma, todo el grupo caminó por las calles de la ciudad hasta llegar a la Fontana di Trevi, y cuando ella tiró una moneda en la fuente, él buscó el anillo en su bolsillo y se agachó para hacerle la propuesta.

Por supuesto que la respuesta de la novia fue un rotundo sí, y ahora solo queda planear cómo será el casamiento. Después de que el video del momento se viralizara, fue el propio Paulo Dybala quien contó cómo planeó la propuesta, y reveló que tuvo como cómplices a todos los amigos que asistieron a la cena, lo que les permitió hablar del tema en código sin que Oriana se diera cuenta.

“Llevó un tiempo porque lo tuve que planear y tenían que venir algunos amigos. Yo quería que sea ahí y quería que se sorprendiera”, reveló en una reciente entrevista con Gastón Edul, en referencia al lugar elegido, la famosa fuente de agua.

Respecto a las bromas previas al momento de la propuesta, contó entre risas: “Jodíamos porque como Oriana no sabía nada, hacíamos indirectas, pero nunca las agarró. En un momento, se largó a llover con todo y dije ‘no, me parece que se suspende’, pero bueno no lo entendió”. Finalmente, su plan pudo llevar se a cabo tal cual como lo planificó.

En la misma línea, el futbolista argentino indicó que por el momento no tienen fecha para realizar la boda debido a que tienen que cuadrar las agendas de ambos. Pero sí tienen definido que el gran evento será en la Argentina para celebrar junto a sus amigos y familia.

La palabra de Oriana Sabatini tras la propuesta

Tras la difusión del video de la propuesta de casamiento que recibió y la emocionante reacción de sus seguidores, Oriana Sabatini envió un sentido mensaje a quienes se alegraron por el feliz momento que atraviesa. “Solo quiero decir que me llego todo su amor y para mi yo ya gané mi mundial, con todos ustedes como la hinchada”, escribió en Twitter.

Oriana Sabatini sobre la repercusión de su casamiento (Captura Twitter)

Mientras tanto, en Instagram, compartió una tierna imagen que publicó su madre en la que se la ve cuando era apenas una niña y vistió un tupido vestido blanco -similar al de las novias- en referencia a que cumplirá el sueño que tiene desde hace mucho tiempo.

Cathy Fulop celebró el casamiento de su hija (Foto Instagram @fulopcatherine)

“Mi niña, qué momentos emocionantes y hermosos están viviendo y nosotros con ustedes. Mi corazón estalla de lágrimas de alegría, te estás comprometiendo con el hombre que amás y sé que es una gran persona ¡Dios me los bendiga! Y deseo que para ustedes todo sea maravilloso como se merecen. Los amo”, fueron las palabras con las que Catherine Fulop acompañó la imagen.