La modelo y cantante participó de La noche de Mirtha Legrand Crédito: eltrece

23 de agosto de 2020

Luego de presentar su nuevo tema en La Noche de Mirtha (eltrece), la modelo Floppy Tesouro sorprendió a todos en la mesa con su barbijo.

"Floppy, ¿por qué no mostrás tu barbijo?", le consultó el periodista Diego Sehinkman a la actriz. "Él está enamorado de mi barbijo", comentó Floppy. Y agregó: ¿Qué me pudo haber dicho cuando me vio?".

"¿Nace la 'lencería facial'"?, respondió el periodista. "Lencería facial. Hot, te diría. Le encantó", retrucó Floppy riéndose.

"Bueno. ¿Vos estás casado o algo?", le preguntó Juana Viale a Sehinkman, quien asintió. "Regaláselo para su esposa", dijo la conductora.

La participante del Cantando 2020 mostró su barbijo de diseñador

"Ahí va, ahí va. Es un diseño de Claudia Arce, se lo mandamos", concluyó la modelo quien es una de las competidoras del Cantando 2020 (eltrece).