La nueva vida de Iara, la hija de Julián Weich: dejó la carrera de Medicina y abrió su propia marca de moda circular que ya llegó a España

Ser hija de una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina no llevó a Iara Weich a buscar un lugar frente a las cámaras. Por el contrario, la hija de Julián Weich mantuvo durante años un perfil bajo y atravesó un largo proceso hasta descubrir cuál era el camino profesional que realmente quería seguir.

Antes de encontrar su lugar en el mundo de la moda, la joven probó diferentes alternativas universitarias. Medicina, Administración de Empresas y Publicidad fueron las tres carreras que inició, aunque ninguna terminó por convencerla del todo. Pero después de la pandemia del coronavirus, descubrió que la moda estaba cambiando notablemente y que las personas buscaban que las prendas fueran más duraderas.

Fue entonces que, sin pensarlo mucho, un día organizó una feria americana con su mejor amiga para vender prendas que ya no utilizaban. La respuesta del público fue muy grande y esto les hizo pensar que podían organizar ferias de ropa con prendas de amigos, familiares y conocidos, y darles un porcentaje de las ventas.

La hija de Julián Weich empezó un emprendimiento después de la pandemia, que la hizo sumamente popular, tanto en Argentina como en España (Foto: Instagram @bunkerbsas)

A partir de allí comenzaron a perfeccionar la idea. Primero llegó un showroom y, posteriormente, la construcción de una marca con una identidad propia. Una de las claves fue establecer una selección previa de las prendas. Es así que pusieron como regla evaluar aspectos como su estado, estilo y actualidad. Con el paso del tiempo, dejaron las marcas de industria nacional y empezaron a optar por marcas internacionales como Prada, Gucci o Dolce & Gabbana.

El objetivo es que los clientes puedan acceder a prendas de segunda mano cuidadosamente seleccionadas y, al mismo tiempo, extender la vida útil de indumentaria que de otra manera podría terminar descartada. Con el crecimiento de la propuesta, decidieron nombrar a este emprendimiento Bunker y hoy en día cuenta con dos locales físicos -uno en Argentina y otro en España-, venta online y más de 124 mil seguidores en redes sociales.

Iara Weich junto a su familia (Foto: Instagram @iaraweich)

Si bien Iara es una de las ideadoras de esta innovadora propuesta, siempre prefiere mantenerse al margen de las redes sociales. Sin embargo, en un posteo compartido por sus socias, se pudo conocer cómo es ella en el ámbito laboral. “Con Iaru somos socias, pero principalmente amigas. Hace casi cuatro años que trabajamos juntas, tirando para el mismo lado. Ella es la más ‘ordenada’, si se podría decir. La que lleva los números, el orden, está atrás de cada uno de los pedidos y cada una de las tareas”, reconocieron sus colegas.

De sus hermanos, Iara siempre fue la más reservada y es muy poco lo que se conoce sobre su vida privada (Foto: Instagram @iaraweich)

Sin embargo, su función no se limita a los números. Según contaron, Iara también se convirtió en una suerte de “comodín” capaz de ocupar diferentes lugares cuando el funcionamiento cotidiano del emprendimiento lo requiere. “A veces le toca pasar ropa, otras responder mails, hacer lo administrativo, pelear con el sistema de gestión, comprar ropa y, obviamente, me estoy olvidando de algunas más”, enumeraron.

Las socias de Iara Weich destacaron su compromiso con la marca que ya tiene más de seis años (Foto: Instagram @iaraweich)

“Está siempre al pie del cañón cuidando de nuestro bebé. Es la mejor socia que me pude elegir. Es de esas personas que lleva la camiseta puesta, incondicional como ninguna y la que siempre tiene la palabra justa”, destacaron sobre su compromiso con el proyecto.