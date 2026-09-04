La nueva vida nómada de India, la hija de Facundo Arana: de vivir con su familia en Argentina a viajar por el mundo

Después de conocerse la separación de sus padres y una caída muy dura en una de sus competencias de equitación, que la dejó internada, India Arana, la hija mayor de Facundo Arana y María Susini, decidió comunicarles al actor y la conductora la decisión de irse a vivir al exterior. Fue así que armó sus valijas y en el mes de junio se fue a Bélgica, donde se instaló por dos meses.

India, la hija de Facundo Arana en Bélgica (Foto: Instagram @indiarana)

A diferencia de sus papás, la joven decidió llevar una vida alejada del mundo mediático. En Instagram cuenta con tan solo nueve mil seguidores, a quienes les comparte fotos y videos de sus aventuras por el mundo. Después de regresar a Buenos Aires en las últimas semanas de agosto para reencontrarse con su familia y protagonizar una sesión de fotos campestre junto a su mamá, volvió a organizar sus pertenencias y tomó un vuelo rumbo a Bali.

Según contaron sus padres en distintas entrevistas, la joven tiene una vida muy libre y su máximo sueño viajar por todo el mundo (Foto: Instagram @indiarana)

Allí, según mostró en las últimas horas, espera poder seguir practicando otro de sus deportes favoritos, el surf. Para no sentirse tan sola en el extranjero, India fue acompañada de la agencia Arreyes Surf Academy, con sede en Búzios Geribá, que ayuda a surfistas tanto en su entrenamiento como en su bienestar físico y mental.

Aunque en un principio la idea de que su hija de 18 años viajara sola por el mundo les generó muchas dudas, tanto Facundo Arana como María Susini comprendieron que debían aceptar su decisión personal y apoyarla para que pueda alcanzar sus objetivos. En una entrevista con Pablo Montagna en Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM360), Facundo Arana reflexionó: “India no tiene un camino, sino 14 mil que quiere recorrer. Eso es lo que le aplaudo”.

India mostró su nueva aventura en Bali (Foto: Instagram @indiarana)

“Si a los chicos los veo con una sonrisa, no me importa lo arriesgado que pueda ser. Si están con una sonrisa, van a ver a María y a mí pegados como granaderos al lado de todo lo que ellos quieran”, agregó el actor, quien mostró su apoyo incondicional a su hija en esta decisión.

“Me considero un acompañante de lujo y cuidador de su seguridad hasta donde vayan mis obligaciones. No elijo ni su vida, ni su sexualidad, ni sus elecciones. Es su vida. Yo soy el papá, me voy a encargar de que puedan leer, escribir y que sean educados. Todo el resto es de ellos”, aseguró.

India en una producción de fotos junto a su madre (Foto: Instagram @indiarana)

Además de cumplir sus sueños en el mundo del deporte, India también tiene distintos trabajos como modelo, algo que llena de orgullo a su madre. Su primera producción fotográfica fue cuando apenas tenía 13 años de edad. En aquel entonces, María Susini compartió las fotos y escribió en redes: “Es tan lindo verte en las producciones... lo haces tan profesional, lo disfrutas y trabajas en equipo”.