La película alemana de ciencia ficción que está en Netflix y comparan con Black Mirror y Dark

Paradise, la nueva apuesta de Netflix que desembarcó en la plataforma el último fin de semana de julio, causó sensación entre los espectadores y se posicionó en los primeros puestos del ranking semanal en nuestro país. La trama del thriller captó la atención de los suscriptores ya que se asemejaría a Black Mirror y Dark, dos series antecesoras de gran éxito, que se ubicaron en el primer lugar durante días.

Paradise es una producción alemana del director Boris Kunz, algo que resonó de inmediato con el trabajo que estrenó en 2011 Charlie Brooker, que creó Black Mirror. El thriller de ciencia ficción cautivó a los espectadores por su similitud con aquella serie futurista, la cual plantea diferentes adversidades como el trato con la tecnología, un avance humano hacia nuevos modos de vida y los peligros que implican ciertos acercamientos a las recientes invenciones de nuestra era.

A pesar de ello, Paradise logró conquistar el corazón de todos, donde se entrelazan futuros distópicos y terror psicológico. Cabe destacar que con la llegada de Netflix, el cine alemán cobró relevancia dentro de los países de habla hispana y alcanzó récords como la serie Dark (2017), la cual cosechó un importante fanatismo en la Argentina.

La película está protagonizada por Marlene Tanczik - Never Look Away -, Kostja Ullmann - Summer Storm y A Most Wanted Man - y Corinna Kirchhoff - Casting -, además de un elenco de trayectoria, tiene como objetivo conducir al espectador a reflexionar sobre el tiempo actual mediante una exploración por la vejez, la juventud y el propio paso del tiempo.

Elena y Max intentarán recuperar los 40 años que le quitaron (Fuente: Netflix)

La trama del largometraje tiene como eje principal un futuro no tan distante, en el que la farmacéutica AEON es quien controla gran parte del mundo al igual que sus competidores. Esta empresa logró desarrollar una tecnología especial para mantener a las personas vivas y sin envejecer, el método es sencillo, traspasar la vida útil de un sujeto a otro nuevo.

En ese proyecto, Elena - interpretada por Marlene - y Max - interpretado por Kostja -, pagarán durante 40 años el procedimiento, hasta darse cuenta a mitad de este, que 18 años fueron destinados a mantener a la directora de la industria farmacéutica joven y saludable. Es por ello que ambos comenzarán a vivir una aventura compleja con el objetivo de recuperar lo invertido allí.

Lo cierto es que el final de Paradise es lo que impactó directamente en el público al vincularlo con Dark y Black Mirror. Con la intención de recuperar los 40 años invertidos en una vida joven, Max se vengará de Sophie, la directora de AEON. La secuestrará con ayuda de un grupo rebelde y al final tendrá noción de que capturó a su hija, Marie. Al tomar noción de ello, realizará una serie de acciones para comprender y cambiar su presente, al igual que devolver a su esposa Elena aquellos 18 años.

Este cierre, confuso y extraño, casi incoherente, inmerso en un suspenso y acción constante, se asimiló al final de Dark, el cual, los viajes en el tiempo durante un ciclo determinado y respetando un cierto orden, eran cuestiones corrientes entre los habitantes del pueblo de Winden.

La película se presenta como uno de los estrenos más importantes de Netflix para este año y de momento, lo logró con creces. Bajo su sinopsis: “¿Negociarías años de tu vida por una millonaria suma que cambiaría tu futuro? La interrogante se vuelve espantosa y personal para una pareja luego de una tragedia inesperada”, intenta atraer al mayor caudal de espectadores posibles.

