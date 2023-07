La película de Netflix que dura una hora y media, mezcla terror con suspenso y te atrapará hasta el último minuto

escuchar

Violencia, drama y persistencia. Desde el 19 de abril, aterrizó en el catálogo de Netflix una película que se posicionó como líder en el top 10 de la plataforma de streaming. Un film de terror dramático que se estrenó en 2020 y protagonizaron las aclamadas estrellas de Hollywood Diane Lane y Kevin Costner, que se convirtió en una de las producciones más recomendadas por los usuarios: de qué trata.

Un sheriff jubilado, George Blackledge, que reside en un rancho de Montana (Estados Unidos), cede a la insistencia de su esposa, Margaret, para ir a rescatar a su nieto Jimmy hasta Dakota del Norte, tras el fallecimiento de su papá. El pequeño se encuentra bajo la tutela de la familia Weboy, por la nueva pareja de su madre, y la matriarca, Blanche Weboy, hará todo lo posible por impedir que el niño regrese con sus abuelos.

Diane Lane y Kevin Costner protagonizaron Déjalo ir

Déjalo ir (Let him go) se estrenó en 2020, dirigida por Thomas Bezucha y basado en la novela de Larry Watson. Con una duración de 108 minutos, el suspenso, el terror y el drama no dejarán a los espectadores despegarse del sillón. El resto del elenco está conformado por Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley Manville, Kayli Carter, Will Brittain y Bradley Stryker; entre otros.

“Excelente western sobre la pérdida, de la mano del carisma de Diane Lane y Kevin Costner. Bezucha logra una obra sólida y cálida en su clasicismo”, reseñó El País. Por su parte, The Washington Post apuntó: “Moderno y sorprendentemente apasionante y conmovedor. Lane domina la pantalla y siempre está magnética”.

Diane Lane y Kevin Costner protagonizaron Déjalo ir Netflix

Cuál es la película que lidera el top 10 de Netflix en la Argentina

El catálogo de Netflix se renueva de manera continua y el top 10 varía a medida que los suscriptores descubren nuevas producciones, desde los géneros de comedia romántica hasta la ficción, el suspenso o el terror. El pasado 14 de julio, aterrizó en el gigante de streaming una película española que se posicionó como líder en la Argentina y tiene como protagonista al reconocido Mario Casas y contó con la aparición de un actor argentino.

Netflix lanzó el trailer de Bird Box, al precuela de A ciegas

En 2018, Sandra Bullock consagró un gran éxito con su película Bird Box. El film llegó a la gran pantalla de la mano de Susanne Bier y se basó en una novela escrita en 2014 por Josh Malerman. En los últimos días, la historia de Malorie amplió su universo con el estreno en Netflix de un spin-off, Bird Box Barcelona, que se filmó en la ciudad española.

ARCHIVO-. La película protagonizada por Sandra Bullock se estrenó en 2018

Mario Casas protagonizó esta película, dirigida por David y Álex Pastor, que se posicionó como líder en el ranking del gigante de streaming en la Argentina. En ella, Leonardo Sbaraglia tomó un papel secundario pero indispensable para el desarrollo de la historia, que trata de la constante lucha por sobrevivir de una población que fue atacada por unos extraños seres que fomentan que las personas que los miran directamente a los ojos se quiten la vida. En tanto, tratarán de averiguar qué sucede en este nuevo mundo.

