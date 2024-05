Ni fotos, ni video, ni show: las exigencias de Oriana Sabatini a Catherine Fulop para el día de su casamiento

Escuchar

Entre risas, pero también consciente de la seriedad del asunto, Catherine Fulop reveló algunas de las exigencias que le impuso su hija Oriana Sabatini de cara al día más importante de su vida: su gran casamiento con Paulo Dybala . La actriz y conductora pasó por el living de Cortá por Lozano, lamentó que los novios hayan elegido no pasar el clásico video con fotos viejas durante la fiesta, aseguró que no se podrá ingresar con celulares y confesó: “ Me pidió que no haga show”.

Catherine Fulop y Oriana Sabatini, compinches

Todo comenzó cuando Fulop comenzó a hablar de la familia que formó con Osvaldo Sabatini, con quien hace 30 años que comparte la vida. “Esa empresa hermosa que construimos; nuestras hijas”, describió en relación con Oriana y Tiziana. “Estamos tan contentos con todo lo que hacen las dos. La verdad es que tanto Titi como Ori son dos chicas maravillosas”, explicó, llena de orgullo. “Son tan amorosas, tan familieras”, siguió, aunque de inmediato se interrumpió para poner un paréntesis entre tanto amor. “A veces me odian un poquito”, disparó. “¿En qué momento?”, quiso saber entonces Verónica Lozano, atenta al relato. “En los momentos en los que digo ´¡foto, foto, familia! ́. Después uno anda buscando fotos y no hay”.

El tema podría haber quedado ahí, pero la conductora decidió plantear la relación entre la ausencia de postales familiares y el próximo casamiento de Oriana con Paulo Dybala, evento que los novios están organizando y que se realizará dentro de muy poco tiempo. Y entonces la actriz y conductora aprovechó para hacer su descargo público. “Ahí está. Ahora para el video del casamiento va a haber muchas fotos gracias a vos”, fantaseó Lozano. “ No quieren video del casamiento. ¡Los quiero matar!”, lanzó la venezolana llena de indignación.

Paulo Dybala, Oriana, Osvaldo y Tiziana Sabatini y Catherine Fulop en una postal familiar Instagram: @fulopcatherine

“Yo que vos me llevo un VHS y lo enchufo”, sugirió la conductora, también incrédula ante la firme determinación de la pareja. “Yo lo voy a enchufar. Claudia -Villafañe, quien organizará el gran festejo- me dice ´pero ellos no quieren´. ‘No, Claudia, dejame ver una pantalla´. Y me la negó. ´No, no hay pantalla´, me dijo”, cerró con gracia la anécdota. Fulop también confirmó que los invitados no podrán tener celulares en la fiesta , aunque esa decisión la celebró: explicó que va a poder estar más relajada y más presente en el momento y que los novios contrataron un servicio que va a estar pendiente de capturar los momentos más importantes de la velada.

Luego de algunos intercambios con los panelistas del programa, Costa aprovechó para mandar al frente a la actriz con un pedido especial que recibió para el día del casamiento. “Contale a Vero el mensaje en el que te dijeron que no hagas show ”, gritó desde el decorado contiguo. “Claro. Mi hija. Mi Ori”, reveló la actriz. “Mi hija me pidió que no haga show, que no me ande montando en los bafles, que no haga striptease. ¡No! Mi yerno se va a asustar” , dijo con picardía.

“Yo le dije ´Ori, yo te lo juro´. Cuando es un evento importante de la familia, yo soy tranquila. Ahora, tú me invitas a una cosa en tu casa -dijo señalando a Lozano- y una está relajada, en familia, y sí... me chupo. Total, no soy yo la responsable”, se defendió. Además, compartió un divertido recuerdo que involucra a Dybala y dejó en claro la buena onda que hay. “Ya me conoce. Cuando fui a Italia escondió todas las botellas de Don Perignon. Me marcó las que sí y me marcó también las de vino”, completó.

El gran día

Una imagen del video de la propuesta de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini Instagram: @paulodybala

El 31 de octubre de 2023 el campeón del mundo y la intérprete de “Luna llena” revolucionaron las redes sociales al anunciar su compromiso en la Fontana di Trevi, después de cinco años de relación y una convivencia en Italia. La propuesta fue en uno de los puntos turísticos más importantes del mundo y entre los testigos estuvieron Leandro Paredes y su mujer, Camila Galante, quienes también viven en Roma. La feliz noticia dio la vuelta al mundo y ahora la pareja está embarcada en los preparativos.

Fue el periodista Ángel de Brito quien reveló en LAM que la pareja se casará el 20 de julio, fecha en la que se celebra el día del amigo. “Son 300 los invitados”, agregó De Brito. “Habían soñado con una cosa chiquitita, pero empezaron a estirar. Obviamente, toda la selección, todos los amigos de Oriana de la música. Va a ser el casamiento del año”, advirtió. En cuanto a la locación, si bien evitó ahondar en detalles, sí contó que el evento se realizará en un campo, en la provincia de Buenos Aires. ¿El vestido de la novia? Estará a cargo de la lujosa firma italiana Dolce & Gabbana.

