La película denostada por la crítica que superó a No mires arriba en el ranking de lo más visto en Netflix

Netflix sigue siendo el servicio de streaming más utilizado por los amantes del cine y las series en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. Gracias a esto, la renovación de títulos se da semana a semana y esto se refleja en el ranking de las 10 de las ficciones más vistas. Uno de los últimos estrenos, se volvió un hit al punto que destronó la gran apuesta de la plataforma: “No mires arriba”, y ya está generando discusión entre los especialistas.

Durante los últimos días, se posicionó entre los primeros puestos Impúdica, un thriller de suspenso que llamó la atención de la gran mayoría de los usuarios. La película está basada en la novela Brazen Virtue, escrita por Nora Roberts en 1988. La adaptación tiene de protagonista a Alyssa Milano en el rol de Grace Miller, una escritora de misterio que atraviesa un duro momento en su vida con la muerte de su hermana. A pesar de no tener una buena relación con ella, Grace descubre que su familiar llevaba una doble vida, por lo que pondrá todos sus conocimientos criminales en marcha para tratar de esclarecer el caso.

A fines de diciembre, Netflix consiguió lo que buscaba con el estreno de No mires arriba, que se posicionó como el gran éxito de la plataforma con un elenco plagado de estrellas: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Jonah Hill, entre otras figuras de Hollywood. La película, que trata sobre dos astrónomos que detectan un cometa que pone en riesgo la vida en la Tierra y deben alertar al mundo, ocupó durante varios días el primer puesto en el Top10 de Argentina. Pero esta última semana, sorprendió que fue superada por Impúdica, más allá de que la ficción de Alyssa Milano fue defenestrada por la crítica.

Como sucede en muchas oportunidades, las críticas no acompañan los números. El sitio especializado Rotten Tomatoes le asignó un 15% de aceptación y el consenso de los críticos apunta en que la película es “una decepción en todo sentido”, mientras que otros llegaron a la conclusión de que “no es sexy ni aterradora” como promete serlo. “Alyssa Milano te desafía a no reírte en este chabacano thriller sobre asesinos en serie”, dijo Variety. Por su parte, en el New York Times expresaron que “es una versión de un misterio de asesinato que recuerda a un romance de película de sobremesa”.

Para continuar con las críticas negativas, en The Review Geek definen el film como “un thriller mundano, predecible y muy poco memorable” y alertan al usuario de “evitarlo a toda costa”. Paul Bradshaw de NME también la defenestró al afirmar que es “un misterio sin gracia que no es capaz de mantener el interés” y donde “si eres capaz de leer una señal de la calle, seguramente sepas quién es el asesino mucho antes de que sea revelado”. Aunque algunos se animaron a verle el lado bueno, dentro de los pocos elogios que se han podido leer, aparece el de Heaven of Horror: “Una experiencia sorprendentemente entretenida que merece tu tiempo”.

Alyssa Milano protagoniza Impúdica, el thriller de suspenso que se posicionó entre lo más visto por los usuarios en Netflix Prensa Netflix

Muchos aseguran que es un perfecto ejemplo de los llamados “placeres culposos”, producciones de las que no se espera mucho a nivel dirección y guión, pero cumplen con el objetivo de no hacerte pensar durante una hora y media y por ese motivo muchas personas terminan consumiéndolas.

Las críticas no solo radican en las flojas actuaciones, sino también con el cambio de época que no tiene un efecto positivo al no deshacerse de los clichés muy propios de los libros de drama policial escritos en la década de los 80 y 90. Impúdica está escrita por Suzette Couture, Donald Martin, Edithe Swensen y su elenco lo completan Malachi Weir, Alison Araya, Colleen Wheeler, David Lewis, Daniel Diemer y Barry Levy.