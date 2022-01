Netflix sorprendió al anunciar el estreno de la segunda temporada de una serie que muchos creían cancelada

Si bien es cierto que en muchas oportunidades Netflix recibe críticas por parte de sus usuarios dada la gran cantidad de títulos que la plataforma decide no renovar, también es verdad que se mantiene como líder mundial de streaming con más de 200 millones de suscriptores. Pese a que muchos celebran la potente oferta de producciones, otros se lamentan por las cancelaciones. Sin embargo, la incertidumbre que embargó a los fanáticos de una serie que imaginaron que quedaría fuera de la grilla cambió por júbilo cuando la compañía anunció la fecha de estreno de la segunda temporada.

Se trata de Space Force -o Fuerza Espacial- la comedia que se entrenó en mayo de 2020 en plena pandemia y que está protagonizada por Steve Carell, en compañía de Greg Daniels, quien también estuvo detrás de la versión estadounidense de The Office. Luego de su estreno, la crítica en general y las redes sociales la calificaron como poco graciosa, por lo que todo indicaba que no era posible que una nueva temporada viera la luz.

Steve Carell como el general Naird en Fuerza espacial

Pero lo cierto es que la plataforma tomó la decisión de apostar por una segunda y, aunque todavía no se revelaron muchas novedades, recientemente se anunció que los nuevos episodios estarán disponibles en Netflix a mediados de febrero.

De acuerdo con la sinopsis de la serie, Carell interpreta a Naird, un general orgulloso del servicio que dio en la fuerza aérea estadounidense y que debe lidiar con una nueva misión que le asigna el Presidente (que, según la crítica, nunca se menciona su nombre, pero tiene las mismas ideas que el exmandatario Donald Trump) en la fuerza espacial, la nueva división militar que debe liderar.

Tráiler de "Fuerza Espacial"

La crítica especializada afirmó que Carell y Daniels construyeron a Naird sobre las bases del trabajo que hicieron durante años en la versión norteamericana de The Office, un proyecto en el que muy pocos creyeron al principio, pero que luego le permitió al actor retirarse de The Daily Show en su mejor momento.

Cuáles son las razones por las que Netflix cancela títulos

Las series canceladas por la plataforma de streaming se cuentan a montones. Tras el enojo que muchos fanáticos mostraron al quedarse sin el estreno de varias producciones, la plataforma explicó cuál es la razón por la que muchos títulos no continúan.

Bien podría pensarse que se trata del Covid y sus devastadoras consecuencias económicas en 2020. Sin embargo, Netflix abrió un segmento en su página web donde señaló que las razones de la cancelación es el vencimiento de las licencias.

La plataforma explicó el motivo de las cancelaciones (Crédito: Netflix)

Una vez que expira el contrato para transmitir la producción, la compañía evalúa si aún dispone de los derechos del título, qué tan popular es la producción y el costo de a renovación de licencia y otros factores que la plataforma indicó como “estacionales y regionales”.

En la argumentación, que tendió a razones legales, se añadió que si algún título no se renueva, el servicio de streaming avisará cuando esté a punto de salir de la plataforma. No obstante, la justificación de la compañía no menguó en la indignación los fanáticos, quien pese a motivos contractuales aún reclaman por tanta cantidad de series y películas canceladas.