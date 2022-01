Una modelo de Playboy dice que es “demasiado hermosa” para el amor y que no tiene suerte con los hombres

Una reconocida modelo de Playboy sorprendió a todos al declarar que le cuesta encontrar el amor porque los hombres se sienten intimidados por su belleza.

Se trata de Elizabeth Marie Chevalier, una joven de 27 años que vive San Diego, California, y que ya fue tapa de prestigiosas revistas como Playboy y Maxim. Además, tiene su propia cuenta en OnlyFans. Como si fuera poco, en Instagram la siguen casi 3 millones de usuarios.

"Soy muy dulce y cariñosa, así que si se tomaran el tiempo de conocerme se darían cuenta”, aseguró Elizabeth Marie Chevalier (Foto: Instagram)

En declaraciones a la prensa recogidas por el sitio británico LADbible, Chevalier aseguró: “Me dijeron que soy intimidante para los chicos porque soy alta -mido 1,78 metros-, soy linda y tengo una personalidad muy intensa”. Y aclaró: “En realidad soy muy dulce y cariñosa, así que si se tomaran el tiempo de conocerme se darían cuenta”.

La modelo reveló que tuvo citas con hombres que no se animaban a hablarle. Y que aquellos que sí tenían el valor de emitir alguna palabra, eran demasiado engreídos. “Los hombres que sí me hablan suelen ser demasiado engreídos y obsesionados con ellos mismos, se fijan claramente en todas las chicas lindas del lugar. Nos ven como trofeos”, indicó.

Elizabeth Marie Chevalier reveló que tuvo citas con hombres que no se animaban a hablarle (Foto: Instagram)

Consultada sobre la posibilidad de tener una relación con uno de sus fans, Elizabeth Marie no dudó en responder que sí. Pero sin embargo aclaró que las veces que lo hizo, no fue una buena experiencia. “Cada vez que conocí a un chico a través de mi Instagram me trataron simplemente como una mercancía. Sé que tengo puesta una bikini en la web, pero es un trabajo, la mayoría de los chicos no pueden ver más allá de eso”, se lamentó la modelo.

Conocer a alguien y formar un vínculo estable por fuera de su aspecto y de su labor como modelo, le resulta muy complicado. “Las citas son difíciles, los chicos tienen miedo porque soy muy hermosa”, sostuvo Chevalier absolutamente consiente de su belleza. “Dejaría que un amigo me presentara a alguien. De hecho, lo preferiría”, agregó.

Elizabeth Marie lleva seis meses de soltera y sus seguidores lo saben. Suele recibir propuestas a través de las redes sociales, algunas demasiado subidas de tono. También le llegan mensajes de mujeres furiosas que la acusan de querer robarle sus novios. De hecho le pasó algo similar en una fiesta. Una chica se le acercó y le empezó a gritar en la cara porque la había visto hablando con su pareja.

“Cada vez que conocí a un chico a través de mi Instagram me trataron simplemente como una mercancía", confesó Elizabeth Marie Chevalier (Foto: Instagram)

La pregunta del millón es qué busca la modelo en un hombre. Qué le gusta y cuál es su tipo de hombre ideal. Su respuesta no sorprendió demasiado: “Mi hombre ideal es alguien que sea del tipo fuerte pero silencioso. Me gustan los rasgos altos y oscuros, un hombre lindo”, precisó.

“La edad no es un problema para mí, ni tampoco su trabajo, siempre que tenga éxito y sea apasionado”, agregó Chevalier. Y aclaró que para ella lo más importante es que el hombre sea seguro de sí mismo. “Solo tiene que acercarse y decir ‘hola, ¿te puedo pedir una cita?”, aseguró.