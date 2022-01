Una nueva serie colombiana desembarca en Netflix y amenaza con destronar a La reina del flow

La serie La Reina del Flow es una de las más exitosas dentro del catálogo de Netflix, ya que logró mantenerse en el top 10 global durante ocho semanas. Ahora, una nueva producción colombiana desembarca en la plataforma de streaming y piensa hacerle frente.

Se trata de Ritmo Salvaje, una serie de ocho episodios -lejos de los 171 episodios de La Reina- que se estrenará el 2 de marzo. “Dos grupos de mundos opuestos recorren sus propios caminos hasta que se encuentran cara a cara en una batalla de baile donde descubren que su sueño de sobresalir y triunfar en lo que los apasiona no sólo nace en los barrios urbanos, sino también en la alta sociedad”, señala la sinopsis oficial de la serie.

Tráiler de Ritmo salvaje

Protagonizada por las estrellas Greeicy Rendón y Paulina Dávila, esta serie producida en Colombia tiene todos los condimentos para ser un éxito entre los fanáticos del género y de la música. No obstante, hay que destacar que la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow con sus idas y vueltas, la sed de venganza y los desamores fue un punto a favor para la serie latinoamericana más exitosa de Netflix. Según la página oficial de la plataforma, que hace un recuento de las horas reproducidas por cada ficción, esta producción ya lleva 28.480.000 como la elegida por los usuarios.

La reina del flow Netflix

“Como yo no soy apegada a muchas cosas, pues se me facilita despedirme. Con nostalgia, pero se me facilita. Pero sabía que iba a llegar este momento donde iba a empezar a recordar, empezar a (…) sí, a recordar lo que sucedió porque ya sucedió (...) Regresar a convivir con esta hermosa profesión fue maravilloso. Aprendí muchísimo. Este ritmo salvaje me obligó a despegarme y desconectarme de un ritmo de expectativas, personajes y colectivas. Me permito soltar y dejar fluir. Gracias”, detalló Greeicy sobre la serie a través de las historias de su cuenta de Instagram.

La nueva producción colombiana cuenta con la dirección de Simón Brand (Paraíso Travel, Mentes en Blanco), Rafa Martínez y Andrés Beltrán. A la actuación de Dávila y Rendón se le suma la de Martina la Peligrosa; Juan Manuel Guilera; Sergio Herrera; Cristina Warner; Angela Cano; Sashua López; David Palacio; Elisa Torrente; Alejandro Buitrago y Kevin Bury Andrés Juan Hernández, entre otros. La serie fue grabada en Bogotá y producida por Caracol Televisión S.A.

“Volver a esta disciplina actoral fue precioso. Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejo recuerdos una chimba. Un equipo apasionado detrás de cada detalle y de cada personaje”, comentó Rendón en sus redes sociales.

En ese sentido, y en un comunicado de prensa emitido por Netflix en el que se expusieron las producciones creadas desde el país que estarán próximamente al aire, agregaron: “Ser colombiano es también contar esas historias que nos hacen sonreír, recordar, pensar, y que nos permiten vernos reflejados en pantalla. Y como para gustos, los géneros, queremos anunciar nueve producciones locales ¡que nos harán sentir a todos más colombianos que nunca!”.