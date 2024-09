La película que arrasa en Netflix, dura una hora y media y no te dejará pestañear

Escuchar

Entre las cosas que más nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, las series y películas encabezan unos de los primeros puestos. Desde clásicos y estrenos, hasta las producciones que forman parte del rating de lo más visto o, por qué no, darle la oportunidad a una desconocida. En esta ocasión, te traemos el film que arrasa en Netflix, dura una hora y media y sorprende porque lo prohibido supera los límites de lo permitido.

Siempre fiel se estrenó en 2022 y desembarcó en Netflix en 2023

Siempre fiel es un thriller psicológico holandés de 2022 que se convirtió en uno de los más elegidos por los suscriptores. La película de André van Duren se centra en la jueza Bodil Backer y su amiga Isabel Luijten, quienes planean un viaje de fin de semana sin sus esposos. Van en tren a Ostende, una ciudad costera en Bélgica, donde cada una tiene planes diferentes; Bodil se dirige a la casa que heredó de su tía, mientras que Isabel se hospeda en un hotel local.

Pero todo se vuelve un misterio cuando Isabel desaparece y Backer termina siendo señalada como la principal sospechosa. Según el medio neerlandés NRC, la cinta que protagonizan Bracha van Doesburgh y Elise Schaap y que aterrizó en Netflix en mayo de 2023, “atrapa con mucho estilo”.

Siempre fiel es una de las más vistas en Netflix

“Excelente me encantó. Fui gratamente sorprendida. Buen desarrollo, buena actuación, mucho suspenso. Me mantuvo atenta, muy atenta en todo momento”; “Bien desarrollada, entretenida y el final no lo esperaba. Al inicio puede parecer medio lenta, pero después arranca con todo. ¡Así que si estás dudando en verla... mandale cumbia!!!” y “Buena película, suspenso todo el rato, por un momento todos (hasta la policía) te parecen sospechosos, y como dato extra la maravillosa canción del final la canta Nona, Victorious, no la conocía y me fui directo a buscarla”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Google.

El reparto completo de Siempre fiel:

Bracha van Doesburgh (Bodil Backer)

Elise Schaap (Isabel Luijten)

Nasrdin Dchar (Milan Saber)

Sophie Decler (Ann Van Passel)

Gijs Naber (Luuk Luijten)

Si te gustó Siempre fiel, cinco películas similares que no te dejarán levantarte del sillón

1. La isla negra (2021)

Una isla aparentemente pacífica guarda secretos que ponen en peligro a un huérfano, cuando este se acerca demasiado a la misteriosa nueva profesora. Duración: 1 h 44 min. Ver La isla negra.

2. Fin de semana en Croacia (2022)

Beth investiga qué la sucedió a su amiga, desaparecida durante un viaje de chicas a Croacia. Sin embargo, cada pista la lleva a más engaños. Duración: 1 h 29 min. Ver Fin de semana en Croacia.

3. Obsesión secreta (2019)

Jennifer se despierta tras un ataque que le produce amnesia y junto a un esposo que la cuida, pero pronto se da cuenta de que el peligro real está lejos de terminar. Duración: 1 h 37 min. Ver Obsesión secreta.

4. Encierro (2023)

Decidida a averiguar qué le ocurrió realmente a su paciente en coma, una enfermera descubre que su síndrome oculta rivalidades, infidelidades, traiciones y asesinatos. Duración: 1 h 36 min. Ver Encierro.

5. Amor adulto (2022)

La delgada línea entre el amor y el odio se vuelve mortal cuando una mujer descubre la aventura de su marido. Ambos toman medidas extremas para conseguir lo que quieren. Duración: 1 h 46 min. Ver Amor adulto.

