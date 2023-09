escuchar

Durante la noche de este jueves, la periodista de LN+, Eleonora Cole, vivió un mal momento mientras circulaba con su auto por Panamericana. Sujetos no identificados arrojaron, desde arriba de un puente, una piedra al vehículo, con aparentes intenciones de asaltarla, y le astillaron el parabrisas del auto. A través de un mensaje en las redes, la conductora relató el episodio y advirtió a otros automovilistas que circulan por la zona para que estuvieran atentos a este modus operandi.

“Recién me tiraron una piedra en Panamericana Km 27 aprox. Fue desde arriba de un puente. Me astillaron el parabrisas. Me imagino que el objetivo era que frenara para robarme. Aviso para que estén atentos”, expresó la periodista en X (Twitter). En este sentido, Eleonora le contó a LA NACION que el hecho sucedió el jueves, alrededor de las 21.45, cuando regresaba de su programa de Radio Mitre. Mientras circulaba sintió el estruendo, se asustó, se aferró con fuerza al volante, pero reaccionó a tiempo y continuó su viaje, puesto que si frenaba, existía la posibilidad de que pudieran abordarla.

La periodista Eleonora Cole contó en las redes el mal momento que pasó mientras circulaba por Panamericana (Foto: X @eleonoracole)

A pesar del mal momento, fue una “desgracia con suerte”, puesto que el final pudo haber sido mucho peor. Cole indicó que se encuentra bien y no sufrió heridas. Decidió compartir lo que le sucedió en las redes para alertar a otros conductores para que estuvieran atentos. Varios usuarios de X le respondieron su publicación y así como muchos se alegraron de que estuviera bien, otros relataron las propias experiencias de inseguridad que sufrieron en contextos similares.

Entre los mensajes, apareció uno de Autopista del Sol, la empresa que administra el Acceso Norte de la Ciudad de Buenos Aires y la Av. General Paz. Cole le contó a LA NACION que intentó comunicarse con ellos para advertirles sobre la situación. Durante esta mañana, la empresa respondió a su mensaje vía X e indicó que no era responsable del hecho: “Buenos días, Eleonora. Gracias por informarnos. El control y penalización de infractores corresponde a las autoridades de aplicación. Las empresas concesionarias viales no cuentan con poder de policía. Muchas gracias”.

La respuesta que recibió Eleonora Cole de parte de Autopistas del Sol (Foto: X @AuSol_AR)

Así como varias personas se pronunciaron sobre los propios episodios de inseguridad que sufrieron tanto en Panamericana como en el Ramal Pilar, la propia comunicadora reveló que a ella misma también le sucedió una situación similar hace un tiempo, en el corredor Bancalari. Mientras regresaba de una cena con amigos, arrojaron una piedra al vehículo en el que circulaba, que ingresó por el vidrio trasero y rozó los asientos de ella y su marido, que estaban sentados atrás. Esto llevó a que reforzaran los vidrios de su auto para protegerse ante situaciones como estas.

La periodista reparó en lo peligroso que es, puesto que si bien los puentes están enrejados, de igual manera hay huecos por los cuales se pueden arrojar las piedras y no solo asaltar a los conductores, sino también provocar accidentes. En este sentido, reparó en un recordado caso de inseguridad que se dio en circunstancias similares en 2016 en el corredor Bancalari. En plena marcha, un vehículo fue varias veces apedreado, por lo que una niña de 10 años que viajaba con su familia en el asiento trasero resultó herida. La menor sufrió una fractura de cráneo y le tuvieron que sacar del parietal derecho pequeños pedazos de huesos rotos y vidrios.