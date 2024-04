Julieta Poggio debutó en la mesa de Mirtha Legrand y una frase descolocó a todos

Escuchar

Este sábado 27 de abril, Mirtha Legrand condujo una nueva edición de La noche de Mirtha (eltrece) y tuvo como debutante en ‘la mesaza’ a Julieta Poggio, a quien la conductora eligió para hacerle la primera pregunta. Al momento de responder, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) lanzó un filoso comentario que dejó a más de uno sin palabras.

Los invitados de este sábado 27 de abril de la Mesaza (Foto: Instagram/@lamesazaarg)

Luego de la presentación de sus invitados de esta noche, la modelo Valeria Mazza, el senador Luis Juez y el actor y humorista Campi, sin rodeos, la diva miró a la joven de 22 años y, fiel a su estilo, le preguntó si era la primera vez que participaba de su programa. “¿Julietita, eras virgen de la Legrand vos?”, expresó mientras todos se rían; sin embargo, fue el comentario de su invitada lo que descolocó a todos. “Virgen, pero ya me desvirgué”, lanzó sin filtro.

En ese sentido, mencionó lo agradecida y feliz que estaba por la posibilidad de participar del legendario ciclo. “Estoy muy feliz y emocionada, muy contenta de estar acá con vos. Sos icónica, así que muchísimas gracias por la invitación”, agregó.

A lo largo de la trayectoria de ‘La Chiqui’, quien lleva 56 años en la televisión, se ha observado que en sus primeras visitas, famosos, políticos, médicos y deportistas, entre otros, apenas pueden probar bocado por los nervios que dicho programa provoca. Pese a que Poggio mencionó que estaba muy nerviosa y que “tuvo que practicar cómo sentarse”, se la vio bastante distendida.

“¿Y, estabas nerviosa Julietita?, indagó la Legrand. “Estaba nerviosa, cuidándome cómo comer, practicando sentarme derechita. Yo, te digo la verdad, soy bastante como desprolija, siempre pongo la pata arriba de la mesa y siempre me decían ‘¿vas a comer así cuando vayas a lo de Mirta?’. Acá me hago la nenita buena”, le contestó.

Siguiendo con el cuestionario, la presentadora le consultó a la influencer qué edad tenía. “Veintidós″, indicó ella, y luego realizó una pequeña presentación de su trabajo en el mundo artístico: “Empecé desde muy chiquita. Desde chiquita siempre supe que era lo que me gustaba, lo que quería. Bailo, soy actriz. Ahora estoy haciendo un proyecto que es musical, así que también estoy cantando. Me encanta lo que es comedia musical. Es súper lindo, porque siempre lo supe desde muy chica y por suerte tuve la posibilidad de poder trabajar de lo que me gusta, que mis papás me apoyen en toda mi carrera”.

Y completó: “En este momento estoy actuando y también cantando junto a mi hermana. Al público al que vamos es infanto juvenil, y me encanta, porque quizá hay muchas cosas para los más chiquitos y los adolescentes consumen la música que yo consumo y que quizá tiene letras muy fuertes para su edad. Así que la idea es que no quemen etapas”.

Al escucharla, Mirtha bromeó con Valeria Mazza: “Dice que estaba nerviosa”. En ese momento, la top model recordó que no podía decir ni una palabra en su primera mesaza y agregó: “Creo que en el primer programa que estuve, en todo el programa, no hablé tanto como su primera intervención”.