El miércoles se dio a conocer que el reconocido chef Germán Martitegui fue víctima del robo de una suma que rondaría los 500.000 mil dólares, que tenía guardados en una caja fuerte en su hogar. Como resultado de la denuncia se detuvo a Lidia Isidra Figueredo, niñera de sus hijos. Frente a las acusaciones en su contra, Fabián, cuñado de la acusada, salió en defensa de la detenida.

“Puedo hablar de la verdad, de quién es Lidia, acusada de un robo millonario”, indicó Fabián en una reciente entrevista en Bien de mañana (eltrece). “Imagínense cómo está ella y los hijos. Ella estuvo trabajando con este señor, no sé cuánto tiempo, ella renunció porque consiguió otro (trabajo) que iba a ganar el triple de lo que estaba ganando”, explicó el hombre sobre el motivo que llevó a la mujer a dejar su puesto laboral junto a Martitegui en abril pasado. Según trascendió, luego de eso el jurado de MasterChef (Telefe) descubrió sobre el faltante de su dinero.

La empleada del chef Martitegui detenida por el robo

Además, uno de los motivos de esta decisión habría sido que Lidia no se sentía cómoda por los tratos del chef. Asimismo, Fabián destacó que no se habla de maltratos sino de formas de manejarse que no eran compatibles con ella. “Este señor no la llamó ni para que vaya a cobrar la liquidación”, explicó sobre la desvinculación laboral que tuvieron en abril, por lo que ella aún no cobró lo correspondiente, según la reglamentación por su labor como niñera, siempre según la palabra de Fabián.

Lo cierto es que conocida la información del robo, se indicó que la acusada había hecho una serie de gastos importantes, por lo que se la relacionó con el faltante de dinero denunciado. En esta línea, respecto a movimientos “extraños” por parte de la acusada, Fabián desmintió dichos datos e indicó que el viaje que realizó Lidia fue en un contexto laboral, con la familia con la que trabaja actualmente. El segundo viaje fue a Paraguay a visitar a familiares, y fue hecho por vía terrestre debido a la cercanía de la ciudad.

Para continuar evacuando dudas, el hombre hizo mención a -quizás- el dato más relevante y por el que se posó la mirada hacia la acusada, que es la construcción de una casa que habría realizado tras renunciar al trabajo con el chef. “Ella llegó a General Rodríguez hace 14 años con sus dos hijos. Se compró una casita de 7x3, tenía una piecita, un baño y un estar con la cocina. Se mudó y conoció a su marido actual, que tenía una casita de chapa. De allí construyeron dos piezas y un living”, explicó y señaló que como la pareja se separó, llegaron a un acuerdo para hacer la ampliación de la casa de Lidia.

“Están todas las boletas del corralón. Empezaron a sacar materiales y así pudieron hacer las reformas”, aseguró el hombre al indicar que esta ampliación se hizo por partes y gracias a la ayuda del dueño de un corralón de su barrio, que le permitió acceder lo necesario para la obra, contrariamente a la versión que indica que se utilizó el dinero del robo para obtener una gigantesca construcción.

Hasta el momento, la mujer no realizó declaraciones sobre el asunto. Actualmente, se encuentra en libertad y enfrentará el proceso judicial en esta condición.