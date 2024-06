La preocupación de Robbie Williams al pasar desapercibido por las calles de Londres

Escuchar

Robbie Williams es uno de los cantantes más reconocidos de la década de los 90 y 2000, cuando empezó su carrera con “Take That”, el grupo pop británico que lo impulsó a lanzarse como solista. Sin embargo, para muchos quedó en el pasado o eso pareció después de su último experimento social.

Robbie Williams sorprendió con un experimento social por las calles de Londres Netflix

En los últimos días, el artista de 50 años compartió un video a través de su Instagram, cuenta en la que tiene tres millones de seguidores, en el que mostró su indignación al darse cuenta de que nadie lo reconocía mientras daba un paseo por las calles de Londres, sobre todo porque con el outfit que eligió para la ocasión no podía pasar desapercibido.

“Esto es muy preocupante. No sabíamos que íbamos a volver caminando desde el restaurante. Estamos caminando por Hyde Park. Estoy vestido completamente de rosa, tengo zapatillas rosas, tengo lentes de sol diamantados. Absolutamente nadie me reconoció”, explicó en el primer video en el que invitó a colaborar a su esposa, Ayda Fields. Acto seguido, bromeó: “Me molesta, y realmente necesito que me reconozcan”.

Pese a que el intérprete de grandes hits como “Angels”, “She’s the One” y “Rock DJ” se sintió “olvidado por la sociedad”, algunos de sus fanáticos que coincidieron en el mismo restaurante prefirieron dejarlo disfrutar en familia, o al menos así expresó una usuaria debajo del posteo que acumuló más de 60.000 likes. “Estábamos cenando en el mismo restaurante y definitivamente te reconocí, ¡pero pensé que era mejor dejarte disfrutar de tu comida en paz! PD: Me encantó todo el rosa”, comentó.

Mientras, otros dieron su opinión: “Dios mío, qué le pasa a esta gente. Yo tendría 16 años otra vez si te viera vagando por Hyde Park”; “Qué bueno es que puedas dar un paseo y tener libertar. Si tuvieras dos chicos de trajes negros y gafas caminando detrás de ti, apuesto a que la gente se daría cuenta”; “Los británicos son muy educados y correctos. ¡Y probablemente no querían molestar a la megaestrella internacional que es Robbie Williams!” y “Aww Robbie, soy una gran fan y créeme, ese conjunto rosa da un poco de miedo... pero esto realmente me hizo reír. Gracias”.

En los últimos días, Williams también se convirtió en el foco de atención debido a la exposición que realizó el 20 de junio en el Moco Museum de Barcelona, España. Se trató de su segunda muestra, la cual decidió llamar Confessions Of a Crowded Mind (Confesiones de una mente abarrotada) y en la que se vieron un total de 17 obras de su autoría, todas relacionadas con la salud mental.

Robbie Williams expone sus pinturas sobre salud mental en Barcelona. Foto/Instagram:@ robbiewilliams

A lo largo de los últimos años, el músico se animó a hablar de los problemas de depresión que vivió, así como también de los excesos de drogas y alcohol. En noviembre del año pasado, lanzó su documental Robbie Williams en la plataforma de streaming Netflix, donde mostró una cruda visión de la fama, la industria musical y de los problemas con los que lidió a lo largo de su vida.

Robbie Williams expone sus pinturas sobre salud mental en Barcelona. Foto/Instagram:@ robbiewilliams

Pero no solo la música lo salvó, sino también el arte. Es que hace tiempo que el músico dedica gran parte de su día a elaborar pinturas para expresar y canalizar lo que le sucede, tal como lo hizo en distintos conciertos multitudinarios.

