Esta semana, Robbie Williams comenzó su gira en Australia para celebrar los 25 años de carrera como solista. Sin embargo, su vínculo con la fama no fue para nada fácil, ya que en varios pasajes de su vida tuvo recaídas en las drogas y problemas de salud, según relató en el documental. En uno de sus conciertos, el británico se sinceró con los miles de fanáticos que lo fueron a ver y estalló en llanto al hablar de sus problemas de adicción.

Robbie Williams tiene una relación especial con Australia a pesar de no haber nacido allí. En un momento de su vida, cuando luchaba por sentirse aceptado en su país, encontró comprensión en este lugar. “Siento como si Australia siempre me hubiera visto, y siento como si fuera una especie de hogar adoptivo en mi corazón y en mi alma, porque no tengo miedo ni vergüenza de ser yo aquí”, señaló en una oportunidad. Es tanto el amor que también pensó en mudarse junto a su esposa, la actriz estadounidense Ayda Field, y sus cuatro hijos.

Robbie Williams brindó un concierto en Sydney, Australia, ante 38 mil personas Instagram: @robbiewilliams

Esta semana, Robbie Williams se presentó ante 38 mil fanáticos en el estadio Allianz de Sídney y en un momento del concierto, le dedicó unas sentidas palabras al país que lo ayudó en un momento oscuro de su vida. “Vine e hice algunos shows en Oz para Better Man (2001) y me sentí abrumado por el hecho de que estos asientos se llenan de seres humanos que vienen a mi show. Me hizo recordar y darme cuenta de que en esos momentos más profundos y oscuros, donde esta voz era más fuerte”, señaló.

Luego agregó: “Una de las principales cosas que me mantuvo en el planeta fue el hecho de que ustedes vinieron a buscarme y pensaron que estoy bien. Cuando había poca o ninguna evidencia en mi cabeza, pude verlo en sus caras (...) Gracias por ayudarme cuando no sabía que lo era. Soy más feliz que nunca... Te amo, Australia”.

Robbie Williams en su concierto en Sydney, Australia Instagram: @robbiewilliams

Tras haberse hecho conocido a fines de los noventa con la banda pop británica llamada, Take That, la carrera de Robbie Williams fue en alza y con el éxito que tuvieron sus primeras canciones como “Feel”, “Angels” y “Rock DJ”, entre muchos otros, la fama lo desbordó trayéndole problemas de adicciones y salud mental.

“Bebí y tomé drogas para adormecer el dolor, y también simplemente para evitar que la voz se me hundiera en la cabeza. Para ser honesto ustedes, porque bebo y tomo drogas, ese fue un viaje rápido de ida al infierno y, eventualmente, tuve que dejar de beber. Tuve que dejar de tomar drogas o de lo contrario iba a morir...”, explicó el cantante y luego continuó: “Lo que pasa es que, cuando dejas de beber, te quedas con la persona que eres. Y la persona que yo realmente era, estaba deprimida y aislada. No sabía cómo socializar... No sé cómo ser humano”.

La historia de Robbie Williams se puede ver en más profundidad en su película biográfica homónima, que contiene 4 capítulos con distintas etapas del británico y su relación con la fama, las drogas y la depresión. La misma se encuentra disponible en la plataforma de streaming, Netflix.