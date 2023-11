escuchar

Robbie Williams parece estar más vigente que nunca. Mientras fans de todo el mundo pueden conocer su costado más humano gracias al documental que lleva su nombre y que está disponible en Netflix, el cantante británico sigue brindando multitudinarios shows en el marco de su gira XXV, con la que celebra sus 25 años de carrera.

Actualmente, el ex Take That se encuentra en Melbourne, Australia, donde brindó una serie de conciertos. Allí, en un alto entre tema y tema, el viernes a la noche se prestó a dialogar con el público presente y realizó un gracioso comentario sobre el presidente electo de la Argentina, Javier Milei .

Robbie Williams, en una escena de su documental Netflix

Mientras intercambiaba algunas palabras con una fan argentina ubicada frente al escenario, el cantante expresó: “Oh, nena, perdón que no vaya. Voy a volver allá tan pronto como pueda”. Y agregó: “Amo a su nuevo presidente también”. Después, buscando la complicidad del resto del público, señaló: “ ¡Dios Santo! ¿Vieron el nuevo presidente de Argentina? Parece un auto que se inventó en Inglaterra en los años setenta, con pelo ”.

Luego de las risas, Williams indicó: “ Que dios lo bendiga y buena suerte para él. Te amo, Argentina ”. El clip que retrata este divertido momento que fue primero compartido por un usuario de TikTok llegó también a Instagram y a X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Bienvenido Robbie Williams a las Fuerzas del Cielo🦁 pic.twitter.com/Lc9gO4E9lU — Ⓜ️ati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) November 25, 2023

Pero más allá de este momento distendido, la estadía de Williams en Australia también estuvo atravesada por situaciones emotivas e incluso, por una tragedia. En uno de sus conciertos, el británico se sinceró con los miles de fanáticos que lo fueron a ver y estalló en llanto al hablar de sus problemas de adicción.

Ante 38 mil personas que se congregaron en el estadio Allianz de Sidney para verlo y escucharlo, el cantante le dedicó unas sentidas palabras al país que lo ayudó en un momento oscuro de su vida. “Vine e hice algunos shows en Australia para Better Man (2001) y me sentí abrumado por el hecho de que estos asientos se llenaran de seres humanos que vienen a mi show. Me hizo recordar y darme cuenta de que en esos momentos más profundos y oscuros, esta voz era más fuerte”, señaló.

Luego agregó: “ Una de las principales cosas que me mantuvo en el planeta fue el hecho de que ustedes vinieran a buscarme y pensaran que estoy bien; cuando había poca o ninguna evidencia en mi cabeza de que eso fuera así, pude verlo en sus caras (...). Gracias por ayudarme. Soy más feliz que nunca ... Te amo, Australia”.

La emoción de Robbie Williams en su presentación en Sydney, Australia

“Bebí y tomé drogas para adormecer el dolor, y también simplemente para evitar que la voz se me hundiera en la cabeza. Para ser honesto ustedes, ese fue un viaje rápido de ida al infierno y, eventualmente, tuve que dejar de beber. Tuve que dejar de tomar drogas o de lo contrario iba a morir... ”, explicó el cantante. Y agregó: “Lo que pasa es que cuando dejás de beber, te quedás con la persona que eres. Y la persona que yo realmente era estaba deprimida y aislada. No sabía cómo socializar... No sé cómo ser humano”.

Antes de llegar a Melbourne, Williams se presentó en Sidney. Luego de que terminara el primer recital que Williams brindó en aquella ciudad, Robyn Hall, una mujer de setenta años, sufrió graves heridas en la cabeza luego de resbalarse y caer seis filas de asientos. A pesar de haber sido internada con urgencia en el hospital St. Vincent, la mujer falleció luego de permanecer en coma inducido durante cuatro días.

Robbie Williams brindó un concierto en Sydney, Australia, ante 38 mil personas Instagram: @robbiewilliams

Al enterarse de la noticia de su fallecimiento, Williams la recordó en uno de los recitales que brindó en Melbourne y le dedicó su primer gran éxito, “Angels”. “Cuando algo sucede como esto, me rompe el corazón”, expresó el artista. “Estuve pensando mucho en todo esto antes de este recital. Quiero mandarle un fuerte saludo y mucho amor de parte mía y de mi banda a Robyn y su familia. Cantemos todos, ella era alguien como vos que vino al concierto tal como lo hiciste esta noche”.

