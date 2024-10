La promesa que hizo la hermana de Liam Payne tras la muerte del artista

Escuchar

A tres días de la trágica muerte del exmiembro de One Direction, Liam Payne, varias personas de su entorno, como sus excompañeros, la madre de su hijo Bear, su pareja Kate Cassidy, el creador de la boy band, Simon Cowell y decenas de personalidades internacionales se despidieron con emotivos mensajes en redes sociales. Una de las últimas en compartir un mensaje en redes sociales fue su hermana, Ruth Gibbins, quien además le hizo una desgarradora promesa.

El fallecimiento del artista a sus 31 años impactó en el mundo del espectáculo por tratarse de un talento joven con una larga vida por delante, pero lo que provocó mayor revuelo fue la forma en que sucedió y las dudas que aún continúan dando vuelta al rededor de su muerte.

Liam Payne estaba alojado en un hotel del baño porteño de Palermo, en Buenos Aires, cuando el encargado del lugar llamó a la policía por el estado en el que se encontraba artista y los ruidos que se escuchaban en su habitación. Finalmente, cuando llegó la policía, él se había arrojado desde el tercer piso y se encontraba sin signos vitales.

Ruth Gibbins tenía una gran relación con su hermano Liam (Foto/Instagram: @roo0990

En este doloroso marco, su padre, Geoff Payne, llegó al país dos días después para hacer el reconocimiento del cuerpo y comenzar los trámites de repatriación del mismo. Por su parte, su hermana, Ruth Gibbins, publicó un extenso y emotivo comunicado en su cuenta personal de Instagram donde habló de la cercana relación con su hermano, la admiración que le tenía y su final; no obstante, lo que más emocionó a los fanáticos fue la promesa que le hizo.

“No puedo creer que esto esté sucediendo. Muchas veces expresé públicamente mi orgullo por Liam, pero nunca mucho sobre la vida como su hermana. Liam era mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él”, introdujo la mujer en una publicación que rápidamente obtuvo medio millón de likes en la red social.

Asimismo, continuó: “Liam sabía que podía llamarme en cualquier momento, cualquier día, y que yo le contestaría o que siempre lo buscaría si necesitaba volver a casa. Nuestras llamadas siempre acababan con un ‘te quiero, te extraño’, ‘te quiero, Ru’”.

Ruth Gibbins prometió que cuiadarán de Bear (Foto/Instagram: @roo0990

Uno de los párrafos más emotivos de su texto es cuando admite que todavía no comprende lo que está ocurriendo. “Liam, mi cerebro está luchando por entender lo que está pasando y no entiendo dónde te fuiste. Solo quiero ir a tu casa, entrar con la música a todo volumen y encontrarte sentado escribiendo una canción o entrar en tus fases artísticas y sentarme contigo mientras dibujas o haces manualidades”, manifestó.

“Solo querías que te quisieran y hacer feliz a la gente con tu música. Nunca creíste que fueras lo suficientemente bueno, espero que ahora puedas ver esta efusión de amor que nunca recibiste en tu época”, indicó.

El extenso comunicado que compartió Ruth Gibbins (Foto/Instagram: @roo0990

Por último, se refirió a la ayuda que no le pudo dar a su hermano en estos últimos años. “Lamento no haber podido salvarte. Por última vez necesito que sepas que estoy acá si necesitás algo, conduciría hasta el fin del universo para traerte de vuelta”, escribió. No obstante, le hizo una importante promesa que le sacó algunas lágrimas a más de uno: “Cuidaremos de Bear y él siempre sabrá lo increíble que es su padre y lo mucho que lo idolatras”.

Cabe señalar que el único hijo de Liam Payne, Bear, de 7 años de edad, es fruto de una relación pasada con la cantante británica Cheryl Cole. Según se supo hasta el momento, el pequeño es el único heredero de su millonario patrimonio.

LA NACION