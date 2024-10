Robbie Williams lamentó la muerte de Liam Payne y recordó sus épocas más oscuras

Escuchar

Robbie Williams y Liam Payne no solo tuvieron una relación laboral y una amistad : los dos enfrentaron, además, el duro precio de una fama tan temprana como repentina. En su descargo público por la muerte del integrante de One Direction, el músico y compositor británico habló de la presión que genera la opinión de los extraños en los famosos, de los problemas de salud mental que atravesó y del dolor que le causó la muerte de quien fue su aprendiz en The X Factor.

Liam Payne durante su participación en The X Factor, cuando conoció a Robbie Williams

Las palabras de Williams

Williams eligió su cuenta de Instagram para manifestarse luego de la partida de Payne, quien murió en Buenos Aires el miércoles por la tarde tras caer del tercer piso de un hotel de Palermo. En lugar de compartir una foto, el músico mostró un intercambio de mensajes que mantuvo con Payne en julio de 2022. Allí la fallecida estrella del pop le agradecía su apoyo.

“Gracias, amigo. Significa mucho para mí. Estoy muy nervioso, pero no voy a retroceder. Deséame suerte”, escribió el ex One Direction. “Ve por ello. ¡Estoy muy orgulloso de ti!”, le respondió el creador de “Angel”. Aunque Williams no compartió el motivo de los mensajes, el diario Daily Mail recordó que en ese momento Liam ingresó a rehabilitación después de “tocar fondo” como consecuencia de una aparición pública en la que criticó a sus excompañeros de banda. Williams lo incentivó a buscar ayuda.

Junto a los mensajes, el cantante de 50 años hizo un extenso y contundente descargo. “¿Cómo darle sentido a la tragedia de Liam Payne? Obviamente, mis primeros sentimientos hacia su muerte fueron como los de todos los demás. Conmoción, tristeza y confusión . Y para ser honesto, mientras escribo estas palabras, ahí es donde todavía estoy”, arrancó.

Williams recordó cuando fue mentor de One Direction en The X Factor; aseguró que disfrutó de estar con ellos, de sus personalidades “descaradas y encantadoras” y contó que recordó junto a ellos su paso por Take That. “Nuestros caminos se cruzaron para siempre desde ese día y les tengo cariño a todos. Las pruebas y aflicciones de Liam fueron muy similares a las mías , así que tenía sentido acercarme y ofrecer lo que pudiera. Y así lo hice”, recordó.

En ese momento, Williams usó letras mayúsculas para hacer un pedido público y urgente. “Creo que en estos momentos vale la pena repetirlo: no sabemos qué está pasando en la vida de las personas. El dolor que están sufriendo y qué los hace comportarse de la forma en que se comportan. Antes de juzgar se debe dar un poco de libertad. Antes de escribir algo en internet, piensa ‘¿de verdad necesito publicar esto? Porque eso es lo que estás haciendo. Estás publicando tus pensamientos para que cualquiera los lea. Aunque no creas realmente que las celebridades o sus familias existen, están ahí en piel y hueso y son inmensamente sensibles”.

Robbie Williams durante un concierto de Take That junto a Gary Barlow en Londres durante el año 1993 Pete Still - Redferns

Williams utilizó su propia historia para intentar hacer entender su mensaje. “ A los 31 años todavía tenía mis demonios . Recaí. Sentía dolor. Sentía dolor porque recaí. Recaí por una multitud de razones dolorosas. Recuerdo cuando falleció Heath Ledger y pensé: ´Soy el siguiente´. Por la gracia de Dios y/o por pura suerte, todavía estoy aquí. Desafortunadamente, Internet seguirá siendo Internet. Los medios de comunicación seguirán siendo los medios de comunicación y la fama seguirá siendo fama. Sin embargo, como individuos tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Podemos ser más amables. Podemos ser más empáticos” , continuó.

Antes de cerrar, Williams le dedicó unas palabras a Payne. “Incluso, los famosos necesitan tu compasión. Qué chico tan guapo y talentoso. Qué pérdida tan trágica y dolorosa para sus amigos, su familia, sus fans y, por lo que se ve, de la energía que este momento ha creado para el mundo entero. Sé amable”, se despidió.

La noticia que sorprendió a Payne dos días antes de morir

Liam Payne fue despedido por su sello discográfico, Universal Music, pocos días antes de su muerte . Según publicó el Daily Mail, el sello eliminó a la exestrella de One Direction de su lista porque su carrera en solitario estaba tambaleándose. “El anticipo de Liam fue enorme y no lo recuperó”, afirmó una de las personas que habló del tema con el medio en relación con la inversión de la empresa en el joven músico. “De todos los chicos de One Direction, Liam estaba en el camino equivocado musicalmente”, agregó. La noticia causó un gran impacto en Payne.

Si bien desde Universal Music no realizaron comentarios al respecto, sí publicaron un mensaje luego de conocerse la triste noticia. “Estamos devastados por el trágico fallecimiento de Liam Payne. Su legado seguirá vivo a través de su música y de los innumerables fans a los que inspiró y que lo adoraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de Liam”, escribieron en su cuenta de Instagram junto a una foto del músico.

LA NACION