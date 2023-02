La reacción de Ashton Kutcher cuando una actriz le declaró su amor en plena entrevista

escuchar

No hay dudas de que, para muchos, Ashton Kutcher es uno de los actores más aclamados de Hollywood y a quien más de uno considera su celebrity crush tras verlo en films como Locura de amor en Las Vegas y El efecto mariposa. En este contexto, recientemente protagonizó un particular momento en medio de una entrevista, que no le dio lugar para esconderse. ¿Qué sucedió? Una actriz mexicana le declaró su amor en medio de una nota y su reacción se volvió viral.

El 10 de febrero llegó a Netflix una de las películas más esperadas del año, You’re place or mine (Tu casa o la mía, en español) protagonizada por Kutcher y Reese Witherspoon, bajo el guion y la dirección de Aline Brosh McKenna.

En la comedia romántica interpretaron a Peter y Debbie, dos mejores amigos muy distintos entre sí que deciden intercambiar casas por una semana. Sin embargo, lo que descubrirán no solo les cambiará las vidas, sino que también les abrirá las puertas al amor.

Tu casa o la mía - Tráiler

En ese contexto, la actriz mexicana Aislinn Derbez, hizo una entrevista virtual con los actores para su podcast La magia del caos. Tras presentar primero a Reese y agradecerle por el trabajo que realiza con su empresa Hello Sunshine, no pudo resistirse al hecho de tener en frente al protagonista de Jobs, y aprovechó la ocasión para hacerle una revelación.

“Ashton... Dios mío. Siempre amé todos los personajes que interpretaste. ¿Sabés qué? Vamos a fingir que no estabas en los pósters de mi cuarto cuando tenía 18, ¿sí? Y que soy súper profesional”, aseveró la entrevistadora. Él, por su parte, no pudo contener la risa y no ignoró el elogio: “Finjamos, me encanta”.

La reacción de Ashton Kutcher luego de que una periodista le declarara su amor (Video: YouTube @AislinnDerbezOficial)

No obstante, la modelo -hija del actor Eugenio Derbez-, dijo irónicamente que no estaba nerviosa por tener en frente a su celebrity crush. Pero, la reacción del actor sorprendió a todos. “Yo sí lo estoy, porque ahora siento que tengo que tener que estar a la altura de un póster de mí que ni siquiera sabía que existía”.

Sin embargo, para dejarlo tranquilo ante su inquietud de no saber cómo lucía en esos carteles, ella le aseguró: “No te preocupes, te veías increíble en ellos”. Él, divertido, aceptó la respuesta y se sintió más aliviado y listo para continuar con las preguntas.

Una periodista le admitió su amor a Ashton Kutcher y el sorprendió con su reacción (Foto: Captura de video)

Ashton Kutcher y las “extrañas” poses que hizo junto a Reese Witherspoon

Durante los últimos días, Kutcher y Witherspoon estuvieron en el lente de todas las cámaras durante la promoción de su nuevo proyecto cinematográfico. No obstante, durante la alfombra roja, se percibió cierta incomodidad, puesto que él posó con las manos en los bolsillos, sin ningún tipo de contacto físico con ella, algo que no suele ser común entre los actores durante un lanzamiento.

Según publicó Page Six, el actor habló sobre sus acciones en el podcast Chicks in the Office y fue contundente. “Si la hubiera abrazado y me hubiera mostrado en una actitud muy amigable con ella, estaría teniendo una aventura. Si me paro junto a ella y me meto las manos en los bolsillos, entonces no hay posibilidad de que ese sea el rumor. El rumor va a ser que no nos gustamos”, argumentó.

LA NACION