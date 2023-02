The Last of Us: en medio de la escena más triste, un detalle captó la atención de todos los fans

escuchar

The Last of Us aterrizó en HBO Max con un éxito asegurado. La serie basada en el renombrado videojuego llegó a la plataforma de streaming el 15 de enero y se posicionó como una de las más vistas entre sus suscriptores. Con un capítulo de una hora y 20 minutos de duración, en el estreno, sus protagonistas intentaron huir del hongo cordyceps, que infecta a las personas hasta convertirlas en caníbales, y continúan escapando durante el segundo episodio, que se estrenó una semana después. Pero en la última entrega, la trama dio un gran giro y sorprendió a los espectadores con una emotiva escena que motivó una reacción inesperada.

Alerta: este artículo puede contener spoilers del tercer episodio.

El 29 de enero se estrenó el tercer episodio de The Last of Us, que se alejó del protagonismo del videojuego y se centró en la historia de amor de Bill y Frank, interpretados por Nick Offerman y Murray Bartlett, respectivamente. Tras conocerse de manera inesperada, ambos deciden compartir su vida juntos, hasta que Frank enferma y, juntos, deciden acabar con su vida.

La canción sonó en la escena final del tercer episodio

El tercer y último episodio se tituló “Long, long time”, en honor a la canción de 1970 de la popular artista estadounidense Linda Ronstadt. Bill menciona una de las frases del tema durante una escena, en la que observa -junto a Frank- los frutos de su cultivo: “Nunca tuve miedo hasta que apareciste”. Además, ambos versionan en el piano un fragmento de la producción, que trata sobre un amor no correspondido y del miedo a la soledad.

En la escena final, Joel y Ellie se alejan en un auto de la casa en la que falleció la pareja, cuando la joven encuentra una cinta de música y decide reproducirla. “¿Sabes quién es Linda Ronstadt?”, le pregunta, mientras suena de nuevo “Long, long time”.

Tras el estreno del tercer capítulo el pasado 29 de enero, Spotify advirtió un increíble aumento de las reproducciones de esta balada: subió un 4900 por ciento en Estados Unidos. “Todos nuestros corazones se están rompiendo”, escribieron desde la cuenta de Twitter de la plataforma.

Por qué eligieron la canción

Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, revelaron por qué eligieron la canción de Ronstadt para ilustrar el tercer capítulo de The Last of Us. En diálogo con Deadline, Mazin advirtió que buscaba “un tema que no fuera demasiado popular” y que se tratara de un “amor interminable y no correspondido que dura toda la vida”. “Quería que diera una sensación de tristeza y futilidad de que siempre estarás solo”, expresó. Así, contactó a un amigo experto en música y, al instante y sin dudarlo, le recomendó “Long, long time”. “A él es a quien hay que agradecer y culpar por sus lágrimas”, apuntó entonces.

Linda Ronstadt compartió en su Instagram la canción que apareció en la serie

La propia autora de la canción decidió compartir un video para destacar lo que ocurrió con su tema y, a través de su cuenta de Instagram, escribió: “Gracias, The Last of Us, por darle a ‘Long, long time’ un momento tan especial”.

LA NACION