La reacción de Benjamín Vicuña al enterarse de la supuesta infidelidad de la China Suárez con Nicolás Furtado

Mucho antes del Wandagate, Eugenia ‘la China’ Suárez ya protagonizaba otro escándalo. Un día, ella armó las valijas y se fue a Madrid mientras que Benjamín Vicuña abrió su cuenta de Instagram y confirmó el fin de la pareja. Si bien nadie sospechaba, la ruptura tenía larga data y un tercero en discordia: Nicolás Furtado. Hoy, mucho tiempo después, Paula Varela contó en Intrusos (América TV) cómo reaccionó el actor chileno cuando se enteró de lo que estaba pasando.

“Ellos venían mal. Vicuña había descubierto la infidelidad de la China con Nico Furtado. La China le dice: ‘Bueno, me voy a poner las pilas, corto’”, relató la periodista. Esa promesa le dio un halo de esperanza al actor que, creyendo que iban a recomponer la pareja, se embarcó en la compra de una casa para mudarse con toda la familia.

La furia de Benjamín Vicuña al enterarse de la infidelidad de la China

“Luego, se entera que la China sigue con Nico Furtado”, agregó la panelista. Al escucharla, sus compañeros agregaron un detalle no menor: el actor de El Marginal habría estado dormido con Eugenia en la casa en la que iba a vivir con Vicuña y que eso había traído mayores problemas en la pareja.

“Ese día empezaron las discusiones. ‘Dijiste que te ibas a poner las pilas, que se terminaba todo. Te compré la casa para arrancar de nuevo, arrancar de cero y seguís con este pibe’”, narró la periodista al replicar las supuestas palabras que le dijo Benjamín a la China aquel día en el que todo terminó.

Benjamín Vicuña se habría enojado con la China al enterarse de la infidelidad de la actriz (Crédito: Instagram/@BenjaVicunaMori)

“La China le dice: ‘Ya está, me cansé, no me importa nada. Me voy a Madrid, hacé lo que quieras’. Ese ‘hacé lo que quieras fue el posteo de ‘estamos separados’ que la China ninguneó atrozmente”, finalizó Varela. A partir de allí comenzaron los idas y vueltas. El reencuentro en España, los rumores de reconciliación y todas las versiones que circularon acerca de los motivos por los que se habían separado.

El caso quedó en el olvido, soslayado por el que luego se denominó como Wandagate. A su vez, también en el aire de Intrusos, los periodistas confirmaron que sí existió un encuentro entre la China Suárez y Nicolás Furtado en Madrid y que hoy, el chileno y la actriz continúan distanciados. Como si esto fuera poco, existe una disputa por la casa dado que fue él quien pagó la totalidad de la propiedad y quiere que, dadas las circunstancias, los gastos se dividan en partes iguales entre ellos.