El duro reproche sobre su pasado que le hizo Mauro Icardi a Wanda Nara

Después de varias idas y vueltas, Mauro Icardi y Wanda Nara se separaron. Sin embargo, según trascendió en las últimas horas, el futbolista no se habría dado por vencido y todavía intenta salvar su matrimonio, por lo que continúan las conversaciones y discusiones entre ambos. En uno de esos intercambios, de acuerdo con información que hizo pública Evelyn Von Brocke en Intrusos (América), el delantero del Paris Saint-Germain (PSG) le habría reprochado a su pareja que no le perdone el escándalo que desató su coqueteo con la China Suárez. “Yo te banqué con Maxi López”, habría asegurado el deportista durante una fuerte discusión con la mediática.

“Yo le recomendaría al señor Icardi que deje de hablar delante de cualquiera”, comenzó Von Brocke en el programa que co-conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Que no esté el jardinero, que no haya nadie al lado de él, que no haya un amigo cerca, que no haga comentarios en la concentración. ¡Que cierre el pico!”, continuó. Así, la panelista contó que el fin de semana “hubo discusión y pase de factura de Icardi hacia Wanda donde él le dijo ‘dejate de jorobar, yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme’”. Además, según la periodista, le argumentó: “Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta”.

Además, Icardi le reprochó su falta de discreción y confianza durante todo el conflicto que comenzó hace dos semanas. “Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico, pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando”, parafraseó la panelista al jugador. “Está enojadísimo porque Wanda no lo banca en esta situación y no hacen un bloque”, continuó.

Wanda Nara llamó a la China Suárez y recibió una dura respuesta: “Es cierto, estuve con tu marido"

También en las últimas horas trascendió que Nara y Suárez habrían tenido una conversación sobre el tema para aclarar algunos puntos. En ese contacto, según reveló Paula Varela en Intrusos, la actriz le contó a la empresaria que el encuentro con Icardi sí se produjo, aunque no se consumó en términos sexuales. “Wanda buscó en el celular de Icardi, fue al basurero y encontró más conversaciones. Ahí se ve que tuvieron un encuentro presencial y, después de tener una fuerte discusión, Wanda llamó a La China”, relató Varela.

“Es cierto, estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente, cara a cara”, le habría confirmado la ex de Benjamín Vicuña a la hermana de Zaira Nara. “Quedate tranquila porque no llegamos a consumar”, agregó la panelista.

El lunes se conocieron otros detalles sobre el encuentro entre la modelo y el jugador del PSG. De acuerdo con dichos de Yanina Latorre, entre el futbolista y Suárez solo hubo un beso porque él tenía fiebre. “Solo se dieron un beso apasionado porque él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”, explicó Latorre en Los Ángeles de la mañana LAM (eltrece).

Además, la panelista reveló que Wanda estaba en contacto directo con un petisero que le dio detalles sobre el encuentro entre la actriz y el futbolista en el lujoso hotel Le Royal Moceau de París. Al parecer, Nara pudo confirmar lo que sospechaba: que Icardi aprovechó un fin de semana que ella y Zaira se fueron a Milán para encontrarse con la China.