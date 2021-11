Aseguran que Wanda Nara guardó los chats en los que Benjamín Vicuña habla de la China Suárez: “Se fue de boca”

En medio de los rumores del affaire que habrían mantenido Mauro Icardi y Eugenia ‘China’ Suárez, trascendió que Wanda Nara y Benjamín Vicuña tuvieron una conversación que habría quedado registrada por la empresaria, como una suerte de salvoconducto. Según revelaron en Intrusos (América), la decisión habría sido porque el actor “se fue de boca” y ahora él “desmiente” los términos en los que se refirió a su expareja.

Aseguran que Wanda Nara tiene registro de los dichos de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez Instagram @benjavicuñamori

En el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaron sobre un supuesto tema que tendría preocupado al actor y que querría evitar que trascienda al ámbito público. “Me llama la atención que una mujer levante un teléfono y llame a la supuesta amante. Eso ya me impresiona”, dijo Pallares mientras hacían una referencia a la decisión de la esposa del delantero del Paris Saint-Germain (PSG) de ponerse en contacto con Vicuña.

Wanda Nara conserva las conversaciones con Benjamín Vicuña: “Se fue de boca”

“Una mujer que ya llamó antes a Vicuña”, acotó Paula Varela, por lo que Evelyn Von Brocke sostuvo que “Vicuña dijo que no” había estado en contacto con Wanda. “Que no desmienta tanto porque no solo me ratifican eso, sino que Wanda tiene guardadas conversaciones. Me dijeron: ‘Wanda tiene el registro de sus conversaciones con Vicuña’”, afirmó la panelista y le pidió que “no salga a desmentir”. En ese sentido, ratificó que la charla efectivamente existió entre ambos. “Me llegó por varias partes, se me abrieron los cielos”, aseveró la periodista.

Por otro lado, aseveró que “a medida que pase el tiempo, se van a empezar a pisar las sábanas entre ellos”, pero que cada vez van a salir más cosas a la luz sobre la conversación que mantuvieron el actor y la empresaria. “Habló Vicuña con Wanda y ella tiene registro de esas conversaciones. Es cierto que Vicuña le dijo a Wanda que sabía todo. Él estaba muy enojado con la China cuando hablaron y se fue de boca”, señaló.

Wanda Nara habría llamado a Eugenia 'la China' Suárez para confirmar que la modelo se encontró con su marido

Sin embargo, deslizaron que el actor habría declinado de sus dichos en caliente y la alternativa que tuvo fue negar la presunta conversación. “Hoy, ya más en frío, no quiere hablar así de su exmujer y madre de sus hijos. En ese momento tuvieron una charla muy cómplice donde él le aseveró todo y le dijo que sabía todo”, agregó Varela.

Por su parte Lussich afirmó que llamaba la atención los términos en los que se llevó adelante la charla. “Que él le haya dicho que la madre de sus hijos es una pu… Perdón los términos. Se dijo eso. Me llamó la atención que hable en esos términos al nombrar supuestos amantes de gente conocida, actores, que es lo que le habría dicho a Wanda. Pero la conversación habría existido, llamó la atención los términos y él, por supuesto, la desmiente”, finalizó Lussich.