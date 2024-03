Escuchar

Luego del gran éxito que fue la obra Matilda Laurita Fernández se prepara para el próximo estreno del musical Legalmente rubia, que también la tiene como protagonista. Se trata de un proyecto basado en la exitosa película de 2001. Pese al gran momento que atraviesa, reveló que recibió un diagnóstico médico que la tomó por sorpresa y por el que se replanteó su rumbo laboral.

Laurita Fernández habló sobre el diagnóstico médico que recibió recientemente Instagram: @holasoylaurita

Pasaron 14 años desde que Fernández hizo su gran debut en la pantalla chica como bailarina de Matías Alé en el programa Bailando por un sueño (eltrece). Por su gran talento, pasó a ser figura del certamen y desde allí su carrera despegó. Se forjó como conductora y brilla en el teatro.

Ahora, a los 33, se prepara para el estreno del musical que la convertirá en el emblemático personaje de Elle Woods que popularizó la actriz Reese Witherspoon en Legalmente rubia. Justamente, cuando se preparaba físicamente para este nuevo desafío, recibió un inesperado diagnóstico que la llevó a replantearse diversas cuestiones.

“Fui a lo del doctor Furman porque me dolía la espalda y me dijo ‘debe ser porque volviste a bailar mucho otra vez’. Me hizo una resonancia y me dijo que tenía artrosis”, contó en una reciente entrevista en Vuelta y media (Urbana Play), programa conducido por Sebastián Wainraich y Julieta Pink.

Al escucharla, la conductora bromeó: “Sos una jubilada del baile”. Ante esto, la invitada reveló que el diagnóstico la sorprendió, ya que a esta enfermedad se la suele asociar a los adultos mayores. Sin embargo, el profesional le explicó que puede desarrollarse personas que comenzaron a bailar desde una muy temprana edad.

Además del teatro, Laurita Fernández se luce como conductora de televisión (Foto Instagram @holasoylaurita)

Ante esto, reveló que decidió barajar otras opciones a las que enfocarse, relacionadas con el mundo del arte y el espectáculo. “Es muy hermoso, pero como todo resultado hermoso requiere mucho sacrificio y trabajo”, reflexionó sobre ser bailarina.