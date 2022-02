La contundente respuesta de Leticia Siciliani a las críticas que recibe sobre su cuerpo

Leticia Siciliani se destaca, entre otras cosas, por su transparencia y su espontaneidad a la hora de comunicarse tanto con sus fans como con sus colegas. Así muestra en la vida real y, de la misma manera, lo hace en sus redes sociales. Su gran presencia en dichas plataformas tiene como resultado que, día a día, la actriz no deja de recibir mensajes negativos. Pero, harta de la situación, decidió reaccionar a algunos de ellos.

Las redes sociales son una gran herramienta que permiten construir comunidades, unir a personas y promocionar el trabajo artísticos, entre otros aspecto positivos. Sin embargo, como se habla de lo bueno, también hay que referirse sobre el lado negativo. Uno de los problemas más grandes de Internet es la creciente cantidad de agresión, ciberbullying y comentarios negativos que reciben los usuarios de parte de otros.

Dicha tendencia de dar opiniones no solicitadas o, directamente, enviar mensajes agresivos a terceros empeora cuando se trata de celebridades. Todas las figuras públicas o reconocidas que se encuentran en plataformas como Instagram y Twitter cuentan con muchos seguidores y, por ende, están más expuestos a que la gente los ataque ya sea por su cuerpo, su desempeño en su área laboral o, simplemente, porque sí. En muchos casos, los mensajes o comentarios de los “haters” son enviados porque los emisarios no creen que la persona famosa vaya a leerlos, entonces consideran que no tienen consecuencias.

Leticia Siciliani respondió a los "haters" Instagram

Cabe destacar que, detrás de toda celebridad, hay una persona de carne y hueso. Esto parece no quedar claro para algunos ya que, aunque se planteó un centenar de veces el efecto negativo que tienen las criticas excesivas en la salud mental, los “haters” no se detienen. Leticia Siciliani, quien es muy activa en Internet, no es ajena a esta problemática. Ella suele recibir de manera diaria una abundante cantidad de mensajes agresivos y bromas pesadas, muchas apuntadas a su apariencia.

Leticia Siciliani mostró algunos de los mensajes negativos que recibe en el día a día instagram @letisiciliani

Cansada de vivir esta situación, la actriz eligió utilizar su plataforma para visibilizar la problemática. Días atrás, Leticia subió a sus historias una foto suya en primer plano en donde se la puede ver claramente molesta y, sobre la postal, pegó múltiples recortes de mensajes que recibió a lo largo de los días. En los mismos se leían severas críticas que señalaban de manera negativa su peso, su celulitis y diversas características superficiales. Algunos de ellos fueron: “Re gorda”, “Por suerte, ahora estás más linda” y “Te sobra de todos lados”.

Un par de horas más tarde, Siciliani abrió un espacio en su cuenta de Instagram para que sus más de 1 millón de seguidores pudieran hacerle preguntas sobre cualquier tópico que quisieran. Uno de sus fans quiso saber cómo la afectaban las cosas malas que le decían los demás. “A veces me da bronca y digo ‘che, que pensamiento tan retrógrado’”, reveló. Sin embargo aseguró que, en realidad, no la hacen sentir mal. Y, para profundizar, agregó: “No me molestan. Sí quizá cuando era más chica me afectaba más, me angustiaba, pero más por inseguridad mía”.

Leticia Siciliani le respondió a los haters en las redes sociales

Siciliani no es la primera artista argentina que se refiere a la problemática de “los haters” y los comentarios no solicitados sobre los cuerpos de los demás. Jimena Barón, quien es duramente criticada en las redes sociales, también habló en varias ocasiones sobre la violencia que debe enfrentar todos los días por ser una mujer que muestra libremente su cuerpo.