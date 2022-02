Así está hoy Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, a sus 21 años

A finales de la década del 90, la actriz Nancy Dupláa y el periodista Matías Martin comenzaron una relación que duró poco más de dos años y que tuvo como fruto a Luca, que nació en mayo de 2000. El joven tiene ahora 21 años y sigue los pasos de sus padres en los medios de comunicación.

Desde muy chico, Luca se interesó por el mundo de la radio, la TV y sobre todo el cine, su especialidad. Fue columnista en el programa de su papá y actualmente conduce su propio ciclo, Play Why, de lunes a viernes de 21 a 01 por Urbana Play, la radio en la que trabaja el periodista luego de su histórica salida de FM Metro.

Nancy Duplaá y Matías Martin junto al pequeño Luca (Foto: Instagram)

Los oyentes comenzaron a escuchar la voz de Luca en 2017, cuando luego de insistirle bastante empezó a hacerse cargo de la columna de cine y series en el clásico Basta de todo. Luca at the movies se llamaba el espacio en el que el joven demostraba su pasión por el séptimo arte y sorprendía por su gran capacidad de análisis cinematográfico.

Amante de la tecnología, los tatuajes y la música -al igual que su papá-, el joven se dio cuenta de que lo suyo era el cine cuando hizo un taller en la escuela. En una entrevista con LA NACION de 2017, explicó: “En la escuela hice un taller de guion y siempre fui fan de ver películas. Las miro y las analizo. He visto tres veces en un día la misma. La Naranja Mecánica, El silencio de los Inocentes, El resplandor. Adoro a los hermanos Coen. Los imito al escribir, su modo de escribir los diálogos me fascina, cómo captan lo dialógico, lo humano en ese intercambio. No hay nada que me apasione más y las vuelvo a ver para no perderme ni un detalle”.

Luca Martin heredó la pasión de su padre (Foto: Instagram)

“De todos modos, mi verdadera pasión es con la palabra. Buscar la mejor forma de contar una historia loca o extraña y volverla realista. Usar la palabra para escribir cine, que es el lenguaje que amo, es lo que quiero de la vida”, aseguró Luca cuando tenía apenas 17 años.

Una foto de Luca Martin en plena infancia (Foto: Instagram)

También reflexionó en aquel momento sobre el desafío de compartir espacio laboral con su papá. “A veces es difícil porque estoy con alguien que es como una versión más grande de mí”, dijo pero aseguró que “por lo general es fluido”.

“Quiero decir con mi viejo hablo siempre, entonces se vuelve sencillo rebotar con alguien con quién desayunás y el diálogo ya es bueno. No son muy diferentes las conversaciones que tengo en la radio que las que tengo fuera, tengo confianza, esas son ventajas. Las desventajas por supuesto son que él tiene más ganado el lugar de haber llegado hasta ahí y yo empecé en una radio grande por ser el hijo de. Pero sinceramente no es el jefe, es el conductor y sé que si no tuviera lo necesario, tampoco estaría ahí. Ni él se quemaría”, sostuvo Luca.

Luca Martin, ya en rol de conductor de radio (Foto: Instagram)

En sus redes sociales, el joven suele compartir postales junto a sus amigos y su nueva vida en el departamento que está alquilando, ya independizado de sus padres. Y desde hace ya seis meses está absolutamente enfocado en el programa de radio que conduce junto a su amigo Franco Belloni.