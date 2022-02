Flor Vigna mostró el particular recibimiento que su familia le dio a Luciano Castro: “Casi me lo espantan”

En octubre del 2021, Flor Vigna y Luciano Castro sorprendieron al anunciar su noviazgo. El actor se había separado recientemente de Sabrina Rojas y la bailarina había definido una ruptura con Nicolás Occhiato. Desde aquel entonces, iniciaron una relación que tienen atentos a sus miles de seguidores. Ahora, dieron un paso más al organizar una comida familiar en la que el actor fue el centro de atención y su reacción quedó captada por un video que la cantante compartió en sus redes sociales.

“‘¡Vamos mi amor!”, se la escucha gritar a Vigna en el clip que subió a su cuenta de Instagram. En las imágenes se ve una particular situación: una gran bola de masa que recibe golpes y revoleos por parte de Luciano Castro. Pero anteriormente, esta mezcla pasó por las manos del papá de la bailarina y del resto de su familia, que descargaban su bronca con lo que minutos más tarde sería su almuerzo.

Flor Vigna y Luciano Casto

Con esta llamativa filmación, la bicampeona del Bailando por un sueño aclaró que estaban en un almuerzo familiar y que ellos mismos cocinaron. “Pizza Vigna, morfamos de lo lindo los 15″, escribió, y de esta forma explicó para dar detalles del destino final que tuvo el bollo de masa después de tantos golpes recibidos. Y si de fuerza se habla, no podía dejar de recibir golpes por parte del musculoso actor.

Flor y Luciano blanquearon su romance en octubre del 2020 (Foto Instagram @florivigna)

Por su parte, Castro se mostró sorprendido por la técnica familiar aún cuando era alentado por su novia. Sin embargo, se sumó sin omitir palabras. “Casi me lo espantan”, admitió Vigna junto al video, para hacer alusión a la reacción de toda su familia al preparar la comida con tanta diversión y una técnica particuar.

La publicación que Luciano Castro le dedicó a su novia (Foto Instagram @florivigna)

Esta no es la primera vez que la pareja muestra intimidades de su relación, algo que les encanta a sus millones de seguidores. Semanas atrás, fue Castro quien sorprendió con una importante declaración de amor en la que auguró un gran futuro para ellos. “Poco a poco, te fuiste convirtiendo en la persona que quiero para el resto de mis días”, describió con una imagen en donde se veía el dibujo de dos personas en una moto.

(Foto Instagram @florivigna)

Por su parte, la ex Combate (El Nueve) que es muy activa en las redes sociales, no escatima en las demostraciones de amor, donde indica que cada día que comparte con su novio es una nueva experiencia para ella. “Tus ojitos color miel y todo lo nuevo que me haces descubrir”, le expresó en una ocasión.