La reacción de Nacho de Gran Hermano al escuchar por primera vez la frase de Messi: “¿Qué mirás, bobo?”

Tras cinco meses y diez días de aislamiento, poco a poco los finalistas de Gran Hermano (Telefe) se anotician de ciertos sucesos que ocurrieron durante el tiempo en que estuvieron incomunicados con el mundo exterior. Fue Nacho Castañares quien se grabó reaccionando a ciertos hechos y como fan del fútbol no dudó en ver las repercusiones del Mundial, entre ellas la emblemática frase de Lionel Messi: “¿Qué mirás bobo?”.

Argentina como campeón del Mundo dejó cientos de momentos inolvidables para todos, desde los festejos hasta las reacciones ante las victorias hasta llegar a la final. Si bien los participantes de Gran Hermano vieron los partidos del seleccionado nacional en Qatar 2022, solo tuvieron acceso a ello sin conocer lo que ocurría antes o después de los resultados, es por eso que Nacho decidió ponerse al día.

“¿Qué mirás, bobo?”: la FIFA divulgó imágenes inéditas del cruce entre Messi y Weghorst

Los fanáticos del subcampeón del reality le recomendaron que reaccione en vivo en Twich a ciertos momentos. Uno de ellos fue el enojo de Lionel Messi en los cuartos de final. “¿Qué mirás bobo?”, fue la frase que el capitán le gritó en durante una entrevista en vivo al jugador holandés Wout Weghorst, tras un reñido partido. “Ya arranca mirando como diciendo ‘No me rompan las p...”, comentó Nacho al ver el video.

Nacho habló del "¿Qué mirás bobo?" de Lionel Messi

En la misma línea, se sorprendió por la reacción del periodista Gastón Edul, que le pidió calma. Allí, el joven pidió que su público le explicara el por qué del enojo del jugador y celebró la acción. Luego, este miércoles en A la Barbarossa (Telefe) mientras recorría una muestra mundialista, reafirmó que le gustó ver a Messi así.

“No la conocía. Me acuerdo que mi papá entró a la casa y me lo decía y pensé que era algo de él”, indicó sobre la primera vez que escuchó la frase pero no sabía a qué se refería. Jamás imaginó que se trataba de palabras que dijo Lionel, que hasta el momento había mostrado una personalidad muy tranquila.

