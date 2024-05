Julieta Poggio confirmó que tiene una relación abierta y contó cuáles son las reglas: “La vara está baja”

Escuchar

Julieta Poggio volvió a hablar de su estado sentimental y reconoció que está en pareja nuevamente. Si bien no reveló el nombre de su novio, aseguró que llegaron a un acuerdo: ambos respetarán una relación abierta. Una moda que se convirtió en popular entre los millennials y que cobró más fuerza en la última década. Sin embargo, la ex Gran Hermano contó qué reglas condicionan su vínculo y dejó a sus fans perplejos.

Juli siempre estuvo envuelta en un lazo amoroso con Marcos Ginocchio, también compañero suyo del reality en la edición 2023. A pesar de que todo fue una construcción mucho más mediática de lo que realmente existió entre ellos, la actriz se animó a creer nuevamente en el amor, lejos de retomar su antiguo noviazgo con Lucca Bardelli, a quien conoció antes del ingreso a la casa más famosa del país y al que renunció pocos meses después de abandonar GH.

En diálogo con el programa de streaming que se emite por el canal de YouTube de Telefe, Te pido mildis, la actriz y bailarina se soltó y habló del acuerdo que llegó con su chico en esta etapa de exposición total ante la cámara.

Juli Poggio contó que tiene una relación abierta y aseguró que no es "más celosa" (Fuente: Captura de imagen/Te pido Mildis)

Todo empezó en el contexto de una charla sobre vínculos amorosos, allí Juli explicó: “Tener una relación abierta es poder hacer todo lo que querés estando de novia. Por ejemplo, ‘pollerear’, tener una persona que te habla siempre, que está ahí para vos, que te escucha y, al mismo tiempo, estar soltera”.

Cuando Juan Otero, hijo de Florencia Peña, le preguntó si le molestaba que el otro hiciera de sus cosas, ella confirmó que no le molesta. “No me importa, porque estoy tan segura de mí misma… Bueno, a él le pasa lo mismo. Yo sé que no le va a gustar nadie más que yo”, deslizó.

Sin temor contó: “Sí, hay alguien. No es que estamos todo el tiempo, 100 por ciento juntos, de que voy a comer con la familia, no, ni en pedo. Estoy en una relación en la que cuando estás, estás superintenso y cuando no, bueno, ya está”.

“Siento que hay que terminarlo cuando el que viene le corre el puesto al que estaba. Entonces, si te cambia lo que vos sentías por tu pareja, ahí hay algo que está mal”, analizó Juan, a la vez que Poggio contestó: “Ese es el pacto. Por ahora no me pasó igual”.

Juli Poggio reconoció que le cuenta a su novio si estuvo con otras personas (Fuente: Captura de imagen/Te pido Mildis)

Además, dio directivas sobre cómo mantener la confianza entre el vínculo abierto para que no cambie nada entre ellos. Es por eso que aseguró que siempre habla con su novio si es que tuvo un encuentro con otra persona. A pesar de que no cuente con lujo de detalle qué hizo, sí aclara que conoció a alguien pasajero. “Es necesario. Está bueno. A mí me encanta hablar. Cuando lo hablás lo sacás. Ya está”, completó.

Además, dejó en claro: “Les juro, ya no soy más celosa. Se me fue”. Por último, el hijo de Flor Peña le consultó si tiene “la vara baja en el amor”, a lo que Poggio respondió con timidez: “Sí, está un poco baja. Está baja en conformarme con poco. No hay que enaltecerlo, pero está baja la verdad”.

