Gran Hermano: el descargo de Daniela Celis por su ausencia en la inauguración de la verdulería de Thiago Medina

Históricamente, el paso por Gran Hermano (Telefe) genera cambios en la vida de sus participantes y esa no es la excepción en la última edición. A pocos días de su finalización, la realidad de Thiago Medina ya es otra: inauguró su propia verdulería y cumplió un sueño. Pero, la ausencia de quien fue su pareja dentro de la casa, Daniela Celis, llamó poderosamente la atención de los fans, que no dudaron en criticarla. Lejos de quedarse callada, hizo un fuerte descargo en las redes.

Desde el comienzo del reality, el joven oriundo de La Matanza emocionó al público por su historia de vida. Con 19 años atravesó por difíciles momentos, como la muerte de su mamá, y es uno de los pilares de su familia, con la responsabilidad a sus espaldas de que a sus hermanos no les falte nada.

Antes del reality, Thiago trabajaba con algunas changas en el Mercado Central y, cuando no había nada, recorría las calles para juntar cartones.

Thiago buscó un cambio en su vida captura de video

En ese sentido, el programa fue para Medina la oportunidad de conseguir un futuro mejor. Y ese objetivo está cumpliéndose con la inauguración de su verdulería en La Matanza, local que lleva su nombre.

El lunes 3 de abril fue la gran apertura, la cual contó con la presencia de los vecinos del barrio y de sus dos grandes amigos de Gran Hermano, Romina Uhrig y Alexis “El Cone” Quiroga, que ante las cámaras de A la Barbarossa (Telefe) lr demostraron su apoyo.

En medio de la alegría, la gran pregunta fue dónde estaba Daniela Celis, pareja del ahora verdulero. Ante la consulta, Thiago titubeó y luego indicó que tuvo que acudir a una reunión, lo que generó más dudas debido a su tono de voz.

La ausencia de “Pestañela” -como la apodaron tras su paso por el programa de Telefe- generó revuelo entre los fans, que la criticaron en las redes por no acompañarlo. Ante los cuestionamientos, la exparticipante decidió dar su explicación.

Daniela Celis hizo un fuerte descargo por su ausencia en la verdulería de Thiago (Captura Twitter)

“Que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe. El proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quienes están a su lado. Mis felicitaciones fueron por privado, como todo lo nuestro”, escribió en su cuenta de Twitter y de esta forma desmintió los rumores de crisis.

Cabe recordar que la pareja tuvo diversas idas y vueltas tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano y, desde que salieron, enfrentan rumores de ruptura. Sin embargo, en las redes sociales se muestra muy cariñosos.

