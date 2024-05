Revelaron quién sería el reconocido cantante que conquistó el corazón de Tini Stoessel

Escuchar

Tini Stoessel atraviesa un momento especial en su vida luego del lanzamiento de su último trabajo musical, donde muestra una faceta poco conocida y muy profunda. En todo este marco, desde Socios del espectáculo (eltrece) revelaron que la cantante estaría en una relación amorosa con un colega, luego de la mediática separación que protagonizó con el futbolista Rodrigo De Paul el año pasado.

Este viernes por la mañana, desde el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, dieron la información exclusiva de que Martina Stoessel estaría en una nueva relación amorosa. Así lo contó Paula Varela. “Es una relación que ella tiene hace rato, de amistad, mucha cercanía y los hemos visto mucho juntos, pero parece que se está transformando en un amor”, introdujo.

Maxi Espíndola trabajó junto a Tini Stoessel. Instagram: @maxiespindola

Asimismo, añadió: “Estamos hablando de Tini Stoessel y él es un bombón... Maxi Espíndola. Él es uno de los cantantes de MYA. La ha ayudado a Tini en todos sus shows. No solo él se ha subido al escenario para cantar como integrante de MYA, sino que además estuvo atrás de todos los arreglos musicales y de las grabaciones, o sea que son muy cercanos”.

La panelista explicó por qué se transformó en una relación amorosa. “El 6 de abril, hace un tiempo, estaban en un barco en Miami en el medio del agua pensando que nadie los veía. Justo una conocida mía estaba pasando en un barquito cerca de ahí. Se puso los binoculares y dijo ‘Tini, Tini, Tini’”.

Maxi Espíndola se tiñó el pelo del mismo color que lo tiene Tini Stoessel en este momento. Instagram: @maxiespindola

Luego, mostró una foto de la cuenta de Maxi Espíndola en la que posa en Miami, Estados Unidos, y aseguró que ambos estaban en ese lugar en las mismas fechas. “Los vieron muy cercanos. Él estaba muy complaciente con ella, muy amoroso. Los otros amigos les hacían una ronda y ellos estaban más en el medio para ser tapados”, siguió contando la periodista. En ese lugar también estaba Agustín Bernasconi, el otro integrante de MYA, y Lelé Pons.

Pero esta no fue la única vez que fueron vistos juntos, ya que Varela aseguró que en México también estuvieron muy cercanos y “los vieron abrazados”. Como un detalle de color, la panelista cerró la información diciendo que no era una coincidencia que él se haya teñido el pelo del mismo color que ella.

Tini Stoessel habló de su salud mental

El 11 de abril, Tini Stoessel lanzó su nuevo disco, Un mechón de pelo, y destapó la olla. No solo habló del difícil momento que vivió durante la internación de su papá, Alejandro Stoessel, sino que también se pronunció sobre las críticas y comentarios que recibió a lo largo de su carrera. Además, apuntó contra Marcelo Tinelli y hasta se refirió al escandaloso inicio de su relación con Rodrigo De Paul y les respondió a quienes la tildaron de “romper una familia”.

En la etapa de promoción de Un mechón de pelo, se refirió a corazón abierto sobre su diagnóstico de depresión y cómo el cabello fue parte de los procesos que atravesó, algo que influyó en el nombre del disco. “Mi pelo siempre fue como algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera y en mis videos. Siempre al tenerlo largo yo sentía que me generaba como muchísima fuerza y era algo que me representaba mucho”, sostuvo en una entrevista con MTV.

“Pero, cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo, y el pelo... es como que me miraba en el espejo y no me encontraba, no me hallaba. Entonces iba y me cambiaba el color del pelo y me volvía a mirar en el espejo y seguía y seguía y seguía. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se veía reflejado mucho en mi pelo y en lo que soy hoy y como lo tengo hoy”, aseveró la intérprete de “Posta”.

En esta misma línea, concluyó: “Y aun así, aunque lo tenga cortito, me siento una mujer completamente distinta, para bien, empoderada, crecí muchísimo, que aprendí muchísimas cosas y por eso el álbum se llama Un mechón de pelo”.

LA NACION