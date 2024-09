La reacción de Pampita al mensaje con el que Roberto García Moritán desmintió la separación

Escuchar

Desde hace algunos días, fuertes rumores sobre una crisis matrimonial entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán comenzaron a circular en los medios, sorprendiendo a sus fanáticos. Aunque las especulaciones generaron muchas dudas sobre lo que realmente estaba ocurriendo, el político decidió poner fin a los comentarios y rompió el silencio con un breve texto en sus redes sociales, con el que desmintió categóricamente la separación. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Pampita ante la situación, ya que se trató de un sutil detalle que no pasó desapercibido.

La historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán comenzó con un flechazo en agosto de 2019, cuando se conocieron gracias a una amiga en común. Tres meses después, en noviembre de ese mismo año, decidieron dar el gran paso y casarse. Desde entonces, formaron una familia ensamblada junto a su hija en común, Ana, los tres hijos que la modelo tuvo con Benjamín Vicuña: Bautista, Benicio y Beltrán, y los dos que él tuvo en su matrimonio anterior. De todas formas, parece que las cosas no están saliendo como lo esperaban.

“No existe infidelidad ni hay tercero en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados”, comenzó diciendo el empresario y ministro porteño en su comunicado, alegando que, pese a estar viviendo momentos difíciles, continúan juntos. En ese sentido, aclaró: “Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”.

Ante esa situación, la modelo decidió reaccionar dándole ‘Me Gusta’ a la publicación de su marido, una clara muestra de apoyo a las palabras de Roberto García Moritán. Este gesto fue interpretado por muchos como una señal de que, a pesar de los rumores, la pareja sigue apostando por el amor y la familia.

El gesto de Pampita con Roberto García Moritán en medio de los rumores de crisis (Captura: Instagram)

Como si eso fuera poco, Barby Franco, una de las amigas más íntimas de Carolina, también decidió darle el visto bueno a esa publicación, lo que evidencia que su círculo íntimo apuesta a que puedan resolver los conflictos que los distanciaron un poco.

Barby Franco también le dio "me gusta" a la publicación (Captura: Instagram)

Roberto García Moritán confirmó que sí existe una crisis en la pareja

Al poco tiempo de subir su publicación en las redes, García Moritán conversó al respecto con el Chino Leunis, el Pollo Álvarez y María Belén Ludueña en el ciclo Poco Correctos (eltrece). “Estoy incómodo con la situación. Este no es mi mundo y no estoy acostumbrado. Yo soy un tipo de honor, de trabajo y de familia”, comenzó diciendo. Además, sostuvo: “Por supuesto que estoy un poco aturdido por todas las cosas que se dicen. La realidad es que hace un rato decidí escribir unas líneas y salir en redes para calmar un poco la ansiedad y que la cantidad de barbaridades que se estaban diciendo se atenúen un poco”.

Ante la consulta de Álvarez sobre si estaba separado o no, el exlegislador explicó: “Vos estás en pareja desde hace tiempo también… Vos sabés que esto es una decisión día a día… Y con Caro tuvimos 5 años espectaculares y justo ahora estábamos en un lugar en el que teníamos que volver a elegirnos. Estábamos peleando por el amor que nos tenemos, el amor que tenemos por la familia y por todas las convicciones que tenemos, y cae todo esto que, por supuesto, no ayuda y hace que sea todo un poco más difícil”. Y siguió: “Estoy seguro de lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nuestra familia”.

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán están juntos desde el 2019 Splash News/The Grosby Group

En ese marco, teniendo en cuenta que no contestó la consulta, Ludueña lo invitó a desmentir las versiones sobre la supuesta separación con Ardohain, pero él decidió no definir nada: “Hasta recién estaba muy enfocado en mi trabajo y escucho de rebote, por lo que me mandan algunos… No te podría decir puntualmente. Por lo pronto, no existió infidelidad, no hay terceros en discordia. Con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. Por supuesto, tenemos las dificultades que tienen todas las parejas del mundo, pero no se trata de eso. Se trata, simplemente, de que cada tanto tiempo las parejas se tienen que volver a elegir y nosotros estamos en ese proceso”.

LA NACION