Ángel de Brito deslizó que existiría una tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán

Escuchar

Desde hace unos días circulan fuerte rumores de una crisis matrimonial entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán. En medio de los trascendidos, en LAM (América) dieron algunos detalles de la supuesta separación entre la modelo y el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. En ese marco, Ángel de Brito hizo una revelación que sorprendió a más de uno.

“Pampita sigue sin responder mensajes, ni ella ni Moritán”, lanzó el conductor cuando trató el tema en su programa la noche del miércoles. De esta manera, sembró una duda respecto a que en la pareja no estarían del todo bien las cosas.

Pampita y García Moritán tienen una hija en común, Ana

Después de pasar al aire una entrevista con Ángeles Balbiani, íntima de la modelo, donde se refirió a los rumores, pero no sumó ninguna información, De Brito continuó: “A mí lo que me dicen es que están separados, que conviven en su casa y que Barby Franco, que es muy amiga de Pampita, muchas veces cuida a Anita (la hija que tiene en común la pareja). Algunos señalan, y esto no me consta para nada, que habría una tercera (en discordia) que viene por el lado de la Legislatura porteña”.

En ese sentido, bromeó: “Es el fin de la carrera política de Moritán, porque Pampita sale con el rifle y se terminó”. A su vez, remarcó: “Ojalá que no. ¿Pero, saben dónde me genera más sospecha? En que no hablan”.

En LAM hablaron de los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán (Foto: Captura de video)

Al escucharlo, Yanina Latorre lo interrumpió y sumó información: “Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. En pleno Bailando por un sueño, le encontró mensajes con una periodista, pero no sé si consumaron. Periodista política, no voy a decir más que eso. No es la primera vez que pasa algo, pero no digo que haya consumado. Son desprolijidades en el teléfono. A ella no le gustó algo que leyó en el teléfono y le dijo ‘hermano, una más y te vas, que no vuelva a pasar’, pero por ahí hay algo más. Yo no sé lo que dicen los mensajes”.

Acto seguido, se dirigió al conductor y dejó en claro que los rumores de crisis a circulan desde hace bastante tiempo.“Pampita perdonó mucho, esto es un deja vú para ella. La verdad es que si pasó algo qué triste porque apostó todo ahí. Ojo a veces en una crisis, vos podés tocar fondo y reflotar. Ella es naturalmente luchadora”, remarcó la panelista. “Pasaron muchas cosas, pero no quiero hablar de más”, acotó mientras leía mensajes en el celular.

Por último, De Brito expresó: “Creo que están atravesando una crisis y no quieren hablar ni decir nada para pasarla por alto y seguir adelante, como pasa en muchas parejas”. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que si existe la separación, puedan recomponer las cosas.

Después de tratar el tema, también hicieron mención en el programa a Benjamín Vicuña, expareja de Ardohain y padre de sus hijos mayores, quien recientemente presentó en un evento público a su nueva novia, Anita Espasandin.

Anita, la nueva novia de Vicuña, tiene 40 años y es economista (Foto: archivo LA NACION)

LA NACION