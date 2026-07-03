La reacción de Rosalía al escuchar su canción en el estadio tras un gol de España contra Austria

Rosalía fue una de las artistas invitadas a presenciar el Mundial 2026. La cantante estuvo en el partido de España vs. Austria que se disputó en Los Angeles Stadium y que llevó a su seleccionado a los octavos de final. Si bien la intérprete buscó pasar desapercibida desde las gradas, las cámaras no dejaron de enfocarla.

SUENA ROSALÍA Y FESTEJA ROSALÍA



Desde el hermanito de Lamine Yamal hasta la cantante disfrutan la goleada de España 3-0 ante Austria en Los Ángeles.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3zcOya5kDw — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Luego del tercer gol que llevó a la victoria al equipo español, en todo el estadio se reprodujo su canción “Despechá”, estrenada en 2022. Agradecida con el gesto de la organización, la artista se llevó su mano al corazón y sonrió frente a las cámaras. Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales donde cientos de fanáticos de la estrella internacional le dejaron sus mensajes de cariño: “Lo mejor del partido”; “Qué bella es. Te amo Rosi” y “Ella se llevó la atención de todo el partido”.

Algunos otros de los invitados que fueron reconocidos por el público fueron Penélope Cruz y su esposo Javier Bardem, quienes se encontraban disfrutando el partido junto a Rosalía, y la futbolista profesional Alexia Putellas.

Las publicaciones de Rosalía tras el partido de España vs. Austria (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Tras el momento de felicidad vivido en las canchas, Rosalía utilizó sus historias de Instagram para compartir algunos de los mejores momentos. Primero, publicó una foto de la cancha repleta de hinchas y escribió muy contenta por el resultado: “¡Y ganamos! ¡3-0!“. A continuación, la acompañó con una foto junto a su mejor amigo Albert Cusell, en la que se los podía ver a ambos con la camiseta del seleccionado español y a ella con un pañuelo con los colores rojo y amarillo sobre su cabeza.

La salida de la cantante del lugar no fue para nada fácil debido a la avalancha de fans. Sin embargo, fiel a su estilo, se tomó su tiempo para firmar camisetas, sacarse fotos y hasta grabar saludos a todos los que se le acercaron.