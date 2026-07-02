España golea 3-0 a Austria y avanza a octavos del Mundial 2026

España derrotó con autoridad 3-0 a Austria este jueves en Los Ángeles para avanzar a los octavos del Mundial 2026, en los que se enfrentará al ganador de Portugal-Croacia.

La campeona de Europa dio un golpe sobre la mesa en el torneo con goles de Mikel Oyarzabal (36' y 89'), que llegó a cuatro en el Mundial, y Pedro Porro (66'), con su primera diana como internacional, en un escenario de ensueño como el SoFi Stadium.

España viajará a Arlington, vecina a Dallas, para enfrentarse el lunes en octavos al ganador del duelo entre Portugal y Croacia, que se disputa este jueves (23.00 GMT) en Toronto.

España necesitaba un salto de calidad para mirar lejos en el Mundial y el traslado a Los Ángeles no le pudo sentar mejor: cuarto partido sin recibir goles, primer cruce ganado en el gran torneo desde el título de 2010 y la recuperación de la ansiada fluidez que faltaba en su juego.

Con su triunfo iguala la racha de 35 partidos sin perder lograda por la generación dorada de la Roja entre 2007 y 2009, quedando a dos del récord absoluto de Italia (37 entre 2018 y 2021).

Una roca en defensa, España no concedió ni un tiro entre los tres palos ante Austria. Su portero Unai Simón encadenó la cuarta portería sin encajar, igualando el récord en la competición: conseguido en el título de 2010.

- Alineaciones:

España: Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (Marc Pubill 90+3), Marc Cucurella - Lamine Yamal (Pablo Gavi 0), Rodri (cap) - Dani Olmo (Mikel Merino 71), Pedri (Fabián Ruiz 90+3), Álex Baena (Ferran Torres 71) - Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager - Stefan Posch (Alexander Prass 85), Kevin Danso, David Alaba (cap), Konrad Laimer - Romano Schmid (Sasa Kalajdzic 60), Nicolas Seiwald (Carney Chukwuemeka 46) - Paul Wanner, Xaver Schlager (Florian Grillitsch 46), Marcel Sabitzer - Michael Gregoritsch (Marko Arnautovic 60). DT: Ralf Rangnick.